Auiftakt der Salzburg Festspiele live im Kino

Salzburg (dpa) - Die coronabedingte Begrenzung der Sitzplätze bei den Salzburger Festspielen führt zu einer Premiere. Erstmals werde der Eröffnungsabend am 1. August mit der Neuinszenierung von Richard Strauss’ Oper «Elektra» aus der Felsenreitschule und mit der Wiederaufnahme des «Jedermann» auf dem Domplatz live in zahlreichen Kinos in Österreich, Deutschland und der Schweiz übertragen, teilten die Festspiele am Freitag mit.

Von dpa