München (dpa) - Herausragende Leistungen im deutschen Fernsehen werden an diesem Freitag in München ausgezeichnet. Bei der feierlichen Verleihung im Prinzregententheater wird zum 31. Mal der Bayerische Fernsehpreis vergeben.

Den Ehrenpreis übergibt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an Elmar und Fritz Wepper. Mit Spannung wird erwartet, wer den Blauen Panther in den Kategorien «Beste Schauspielerin» und «Bester Schauspieler» bekommen wird.

Nominiert sind Neshe Demir in «Das deutsche Kind», Alwara Höfels in «Keiner schiebt uns weg» und Anna Schudt in «Aufbruch in die Freiheit» sowie Jan Josef Liefers in «Arthurs Gesetz», Murathan Muslu ebenfalls in «Das deutsche Kind» und Nicholas Ofczarek in «Der Pass». Zuschauer können die Entscheidung ab 20.15 Uhr im BR-Fernsehen mitverfolgen.

Insgesamt werden in diesem Jahr 13 Preise verliehen. Das Preisgeld beläuft sich auf 110.000 Euro. Schon seit 1989 würdigt die Staatsregierung die Fernsehbranche mit dem Bayerischen Fernsehpreis.