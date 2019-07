Mainz (dpa) - Steven Gätjen führt in einer neuen ZDF-Show Kandidaten hinters Licht. In «Sorry für alles» wird das Leben zweier Menschen ohne deren Wissen 30 Tage lang manipuliert. Sie erleben in ihrem Alltag kuriose und außergewöhnliche Situationen, ohne zu ahnen, wer dahintersteckt, wie der Sender in Mainz am Dienstag mitteilte.

Von dpa