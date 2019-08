Berlin (dpa) - RTL II hält das Andenken an den vor kurzem gestorbenen Schlagerstar Costa Cordalis («Anita») lebendig. Am 2. September, einem Montag, strahlt der Privatsender die Sendung «Daniela und Lucas – Erinnerungen an Costa» zur besten Sendezeit aus.

Cordalis' Sohn Lucas und seine Schwiegertochter Daniela Katzenberger erzählen, wie sie mit dem Tod des geliebten Menschen umgegangen sind. «Costa hat im Mai das Krankenhaus verlassen, er wollte uns allen noch etwas mit auf den Weg geben, bevor er für immer geht», so Katzenberger.

Lucas sagt: «Costa hinterlässt einen Krater in unserem Leben, er war unser Familienoberhaupt, dieser Platz ist jetzt leer.» RTL II betont, man habe die «explizite Zustimmung der Angehörigen» für das Doku-Special.