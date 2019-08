Köln (dpa) - Da waren's nur noch fünf: Die TV-Show «Promi Big Brother» (PBB) steuert auf ihr Finale am Freitag (20.15 Uhr/Sat.1) zu. Die Zuschauer haben es in der Hand, wer gewinnen wird.

Donnerstagabend wählte das Publikum an den Bildschirmen zuletzt Lilo von Kiesenwetter (65) aus dem Zeltlager. In der Runde der Camping-Stars und -Sternchen galt sie als die bekannteste Seherin im deutschen Fernsehen.

Im Rennen um den Sieg und 100.000 Euro Preisgeld sind damit noch «Germany's Next Topmodel»-Kandidatin Theresia (27) und das neue PBB-Traumpärchen um den frisch verliebten «Love Island»-Teilnehmer Tobias Wegener (26) mit seiner Flamme Schauspielerin Janine Pink (32/«Köln 50667»). Zu ihnen gesellen sich Schlagersänger Almklausi (50/«Mama Laudaa») sowie der Sänger und Sieger von «Ich bin ein Star - holt mich hier raus» aus dem Jahr 2013 Joey Heindle (26).

Wer von den verbliebenen Kandidaten gewinnen wird, steht zwar noch in den Sternen. Der Sieger der zweiten PBB-Staffel, Aaron Troschke («Hey Aaron!»), hat jedoch einen Favoriten ausgemacht: «Ich glaube, dass Joey gewinnt», sagte der 30 Jahre alte Youtuber der Deutschen Presse-Agentur am Rand der Kölner Messe «Gamescom» am Mittwoch. Seine ursprünglichen anderen Favoriten seien bereits aus der Sendung geflogen.

In der Tat mussten zuletzt der «Big Brother»-Teilnehmer der ersten Stunde, Zlatko Trpkovski (43), Schauspielerin Sylvia Leifheit (43/«Sterne des Südens») und Youtuber Chris (32/«Bullshit TV») das Zeltlager verlassen. Vor ihnen waren bereits TV-Detektiv Jürgen Trovato (57/«Die Trovatos - Detektive decken auf») und Ginger Costello Wollersheim (32), die neue Frau von Rotlichtgröße Bert Wollersheim, wieder in ihr altes Leben zurückgekehrt. Als erste Kandidatin musste «Bachelor»-Finalistin Eva Benetatou (27) ihre Sachen packen.

In den vergangenen Shows durften die Kandidaten bei der Entscheidung zunächst selbst einen Konkurrenten nennen, der in ihren Augen gehen sollte. Aus diesem Stimmungsbild ergab sich die Nominierung zweier Camp-Bewohner, über deren Rauswurf dann die Zuschauer abstimmten konnten.

Für das Finale rufen die Zuschauer von Anfang an und ohne die Vorauswahl durch die Bewohner für ihren Favoriten an, wie Sat.1 mitteilte. Wer die meisten Anrufe erhält, darf sich dann Gewinner der 7. Staffel von «Promi Big Brother» nennen.