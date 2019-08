Berlin (dpa) - Die Rateshow «Ich weiß alles!» in der ARD hat am Samstagabend ab 20.15 Uhr die beste Einschaltquote erzielt. 3,76 Millionen beteiligten sich am Quiz mit Jörg Pilawa und Günther Jauch, das brachte dem Ersten einen Marktanteil von 18,2 Prozent.

Im ZDF sahen 2,88 Millionen den Konzertfilm «Helene Fischer - Spürst Du das?» über die Bühnenshow der Schlagerkönigin im Juli 2018 im Hamburger Volksparkstadion. Die Quote betrug 13,3 Prozent.

RTL brachte es mit der Show «Die größten Fernsehmomente der Welt» auf 1,63 Millionen Zuschauer (8,3 Prozent) und Sat.1 mit dem Animationsfilm «Ice Age 4 - Voll verschoben» auf 1,30 Millionen (6,0 Prozent).

Bei Pro Sieben sahen 0,86 Millionen (4,0 Prozent) das Drama «The Finest Hours» und bei Kabel eins 0,72 Millionen (3,4 Prozent) die Krimiserie «Hawaii Five-0». Vox erreichte mit der Komödie «Hangover 2» 0,68 Millionen (3,1 Prozent) und RTL II mit dem Drama «American Beauty» 0,30 Millionen (1,4 Prozent).