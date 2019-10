Guido Cantz stellt BVB-Profis eine Falle

Baden-Baden (dpa) - Im Fernsehen spielt Guido Cantz seit knapp zehn Jahren in der Ersten Liga. Im November 2009 hat er von Frank Elstner die ARD-Samstagabendshow «Verstehen Sie Spaß?» übernommen und moderiert sie seither.

Er erreicht ein Millionenpublikum. Filme mit der versteckten Kamera stehen im Mittelpunkt. Einer dieser Drehs führte den leidenschaftlichen Fußballfan nun ins Stadion des Erstligisten Borussia Dortmund. Das Ergebnis zeigt der 48-Jährige in der neuen Ausgabe von «Verstehen Sie Spaß?» am Samstag um 20.15 Uhr im Ersten.

Borussia Dortmund, kurz BVB, ist Teil der Fernsehshow, die live aus München gesendet wird. «Die Dreharbeiten beim BVB waren für mich ein persönliches Highlight», sagte Cantz in Baden-Baden der Deutschen Presse-Agentur: «Schon als kleiner Junge habe ich davon geträumt, in einem Erstligastadion zu spielen.» Er kam nun aber nicht mit dem Ball ins Stadion, sondern mit der versteckten Kamera. Und stellte beim Sommerfest im BVB-Stadion in Dortmund unter anderem den Profikickern Marco Reus, Julian Brandt und Mats Hummels eine Falle.

Der Moderator agierte als Lockvogel hinter den Kulissen, BVB-Legende Norbert «Nobby» Dickel unterstützte. Die Fußballer sollten einen spaßigen Parcours meistern und Bauklötze mit unterschiedlichen Formen in einer schwarz-gelben Wand in dafür vorgesehene Löcher einsetzen. «Eine Aufgabe, die jedes Kind meistert», sagte Cantz. Doch weil er bei Hummels & Co heimlich Abmessungen verschob, scheiterten die Fußballer immer wieder. «Es war spannend, verzweifelte Nationalspieler zu sehen», sagte er: «Am Ende nahmen sie es mit Humor.»

Weitere Gäste in der ARD-Unterhaltungsshow sind die Schauspielerin Barbara Wussow, der Schweizer Kabarettist Emil Steinberger sowie der Weltmeister und Olympiasieger im Beachvolleyball, Julius Brink.

Wussow wurde bei einem Interview der österreichischen Fernsehsendung «Seitenblicke» in Wien hereingelegt, als sie auf den Autoschlüssel eines teuren Oldtimers aufpassen sollte. Am Ende waren Schlüssel und Auto weg - und Wussow am Rande der Verzweiflung. Cantz, der sich als Kameramann verkleidete, verfolgte das Geschehen aus nächster Nähe.

Brink erwischte es bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Hamburg, die er als Experte der ARD im Fernsehen kommentieren sollte. Sportreporter Werner Hansch, Fachmann eher für Fußball, machte für die versteckte Kamera mit. Und zerrte an Brinks Nerven.

Dem Schweizer Steinberger ging es nicht besser, als ihm eine Falle gestellt wurde. Bei einem Auftritt in Basel musste er Sprachbarrieren und andere Hürden überwinden. Er wird, wie die anderen Prominenten auch, am Samstag Gast in der Fernsehshow sein.

Diese wird diesmal in drei Ländern ausgestrahlt, wie ein Sprecher des für die Sendung verantwortlichen Südwestrundfunks (SWR) in Baden-Baden sagt. Sie läuft am Samstagabend live nicht nur im deutschen Fernsehen, sondern zeitgleich auch im österreichischen ORF und dem Schweizer Fernsehen SRF. «Das ist für uns immer etwas ganz Besonderes, wenn wir neben Deutschland auch in Österreich und der Schweiz senden», sagte Moderator Cantz. Selbst für den Showklassiker «Verstehen Sie Spaß?» hat dies Seltenheitswert.

Nächstes Jahr wird die Fernsehshow 40 Jahre alt. Es gibt sie seit 1980. Nach Angaben des SWR ist sie damit die älteste Samstagabendshow im deutschen Fernsehen. Die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr laufen bereits auf Hochtouren, sagte ein Sprecher des Senders.

Das Format der Show passe, meint der Moderator: «Das Genre der versteckten Kamera funktioniert sehr gut und wird weltweit gerne gesehen und gesendet - nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet.» Filme mit der versteckten Kamera blieben daher das Zentrum der Show. Von ihr wird es auch im kommenden Jahr dem Sender zufolge im Ersten vier Shows und eine Spezialsendung im Sommer geben.

Diesen Samstag sendet «Verstehen Sie Spaß?» unter anderem gegen den neuen ZDF-Krimi «Das Quartett» mit Anja Kling, die RTL-Castingshow «Das Supertalent» mit Dieter Bohlen und «Die Liveshow bei Dir zuhause» mit Steven Gätjen und Matthias Opdenhövel.