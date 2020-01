Berlin (dpa) - Nach fast zwei Jahrzehnten kehren Will Smith (51) und Martin Lawrence (54) als «Bad Boys»-Ermittler bald zurück auf die Leinwand. Die beiden Schauspieler merken nach eigenen Angaben mittlerweile auch, dass sie älter geworden sind. Er spüre sein Alter schon, sagte Smith vor einigen Tagen in Berlin.

Er habe seine Actionszenen im Film erst selbst machen wollen. «Wenn Tom Cruise alle seine Stunts macht, kann ich meine auch machen», so Smith («Men in Black», «Der Prinz von Bel-Air»). Aber nach drei Tagen hätten sie ihre Meinung geändert. «Es war wirklich viel tougher, als ich gedacht hätte.».

Der erste Film der Reihe kam 1995 in dei Kinos, und läuft an diesem Freitag um 20.15 Uhr bei RTL Zwei. Die Zuschauer kommen also eine Zeitreise zurück in das Miami der 90er-Jahre machen, und und ab dem 16. Januar im Kino dann überprüfen, ob «Bad Boys 3» die Erwartungen wirklich erfüllen kann.