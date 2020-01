Hamburg (dpa) - Die Stiftung St. Michaelis würdigt den gestorbenen Schauspieler Jan Fedder («Großstadtrevier») mit einer eigenen Michel-Tafel.

«Jan Fedder war ein Kind des Michel; Taufe, Konfirmation, Hochzeit und Trauerfeier haben hier stattgefunden. Deshalb wollen wir an ihn mit einer eigenen Michel-Tafel erinnern», sagte Hauptpastor Alexander Röder in Hamburg. Die Tafeln sind auf dem Boden vor dem Michel eingelassen und erinnern an berühmte Persönlichkeiten.

Unter der Überschrift «Tschüs, Jan Fedder» und seinem Geburts- und Sterbedatum sei Platz für 69 Namen von Menschen, die in Erinnerung an Jan Fedder 300 Euro oder mehr für den Michel spenden möchten, sagte Röder.

«Hamburg war Dein Revier, und der Michel war Dein Anker» werde neben dem markanten Konterfei des Ehrenkommissars der Hamburger Polizei oben auf der Tafel stehen. Familie, Freunde und Fans hatten am Dienstag mit einer großen Trauerfeier im Hamburger Michel Abschied von dem beliebten Schauspieler genommen. Fedder war am 30. Dezember im Alter von 64 Jahren in Hamburg gestorben.

28 Jahre lang spielte er in der ARD-Serie «Großstadtrevier» den Hamburger Polizisten Dirk Matthies, der auf dem Kiez für Recht und Ordnung sorgte.