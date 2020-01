Berlin (dpa) - Die ZDF-Miniserie «Die verlorene Tochter» bleibt ein Publikumsmagnet. 4,57 Millionen (15,0 Prozent) schalteten am Mittwoch ab 20.15 Uhr im Zweiten das Thrillerformat mit Christian Berkel und Henriette Confurius ein. Zum Auftakt am Montag waren sogar 5,44 Millionen am Bildschirm dabei gewesen.

Das Erste hatte zeitgleich das Drama «Nur eine Frau» im Programm. Der Film nach einer wahren Begebenheit schildert das Schicksal einer jungen Deutsch-Türkin, die sich gegen ihre Unterdrückung auflehnt und dafür von ihrer Familie verfolgt wird. 3,60 Millionen Zuschauer (11,9 Prozent) verfolgten das Drama mit Almila Bagriacik in der Hauptrolle.

Die RTL-Flirtshow «Der Bachelor» rund um Rosenkavalier Sebastian Preuss kam auf 2,49 Millionen (8,5 Prozent). Mit dem Krimi «Wilsberg» auf ZDFneo verbrachten 2,15 Millionen (7,1 Prozent) den Abend. Sat.1 strahlte die Clip-Show «111 ultimative Sportskanonen!» aus, dafür konnten sich 1,61 Millionen (5,4 Millionen) begeistern. Der Militär-Thriller «Jagd auf Roter Oktober» mit Sean Connery und Alec Baldwin erreichte bei Kabel eins 1,48 Millionen (5,5 Prozent).

Die ProSieben-Show «Das Ding des Jahres» wollten 1,29 Millionen (4,7 Prozent) sehen. Die RTLzwei-Dokusoap «Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!» lockte 990.000 Zuschauer (3,3 Prozent) vor den Bildschirm. Für die Vox-Krimireihe «Law & Order: Special Victims Unit» konnten sich 950.000 Leute (3,1 Prozent) erwärmen.