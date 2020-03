Berlin (dpa) - Auf der Suche nach immer neuen Showideen und Grenzerfahrungen macht ProSieben jetzt den radikalen Schlafentzug zum Samstagabendvergnügen. Bei «Wer schläft, verliert!» (20.15 Uhr) müssen sich übermüdete Promis live auf ProSieben in Geschicklichkeits- und Aufmerksamkeitsspielen beweisen.

60 Stunden haben sie sich schon vor den eigentlichen Spielchen im Live-TV nicht aufs Ohr legen dürfen. Thore Schölermann moderiert das Spektakel. Als Schlafexperte steht ihm der Mediziner Prof. Ingo Fietze zur Seite.

Die Schauspieler Wayne Carpendale («Der Landarzt»), Manuel Cortez («SOKO Wien») und Simon Gosejohann («Die Nacht der lebenden Loser») haben sich auf das Experiment eingelassen. Natascha Ochsenknecht und ihre Tochter Cheyenne sind ebenfalls im Vorfeld der Show angetreten. Sportstar David Odonkor, Kolumnistin Paula Lambert und Dragqueen Candy Crash sollen die Runde komplett machen.

Ob sie alle bis um 20.15 Uhr am Samstag durchhalten? Die Regeln sind scharf, wie eine ProSieben-Sprecherin erläutert: «Sollte ein Teilnehmer während der 60 Stunden oder live am Samstagabend ins Land der Träume hinübergleiten, hat er verloren und verlässt das Experiment. Das wird rund um die Uhr genaustens kontrolliert.»

Die Zuschauer sind vor der Show bereits ab Donnerstagmorgen via Live-Stream auf www.prosieben.de/schlaflos Zeuge gewesen, dass auch ja keiner ein Nickerchen macht. Der Countdown wird moderiert von Viviane Geppert. Am Ende gilt: «Hier gewinnt, wer am längsten wach ist», bringt es der Privatsender auf den Punkt.

Simon Gosejohann hat zum Wachbleiben nach eigenen Worten schon eine Strategie entwickelt: «Wie Pferde im Stehen schlafen, dabei reden und Pupillen auf die Augenlider malen.» Gosejohann hat schon Erfahrung gesammelt. Vor Jahren war er bei «Elton vs. Simon» im Wachbleiben gegen Elton angetreten, hatte aber nur 48 Stunden durchgehalten.