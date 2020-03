Köln (dpa) - Schlagerstar Florian Silbereisen (38) ersetzt Xavier Naidoo (48) in der Jury der nächsten drei Liveshows von «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS). Ab dem 21. März werde er bis zum Finale am 4. April in der Jury neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti die Sänger und Sängerinnen bewerten, teilte RTL mit.

Naidoo hatte seinen Platz in der Show verloren, nachdem es heftige Rassismus-Vorwürfe gegen ihn gegeben hatte. Auslöser war ein im Internet aufgetauchtes Video, in dem zu sehen ist, wie er ein Lied mit umstrittenen Textzeilen singt.

«Dieter hat angefragt, ob ich kurzfristig einspringen würde und ich habe selbstverständlich sofort zugesagt. Gerade in Zeiten wie diesen muss man zusammenhalten und aushelfen, wo man kann und gebraucht wird», wurde Silbereisen in einer RTL-Mitteilung zitiert.

«Ich freue mich wahnsinnig, dass der Florian dabei ist. Meine absolute Wunschbesetzung. Jetzt habe ich Goldene Platten, Platin Platten und sogar einen Silbereisen!», wurde Bohlen zitiert. Zu seinem Verhältnis zu Silbereisen sagte er: «Wir mögen uns, wir schätzen uns, wir sind beide super Profis und da kann ich nur sagen: Das kann einfach nur super geil werden!»