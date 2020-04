Ziemlich viele Aussetzer im Wilsberg "Vaterfreuden"

Wilsberg-Fans haben sich fast schon daran gewöhnt, dass kaum noch Lokalkolorit in der Krimikomödienreihe zu finden ist. Auch daran, dass Wilsbergs Mitstreiter immer irgendwie in die Patsche geraten.

Diese Ausgabe nun mit Ekkis „Vaterfreuden“ muss dazu noch in die Kategorie „Aussetzer“ eingereiht werden. Wenig spannend, überdreht und in der Ermittlungsarbeit zufallsgesteuert und hölzern, so bot sich das wenig glaubwürdige Geflecht dar.

Ekki bekam es mit drei Ex-Geliebten und Kampf-Feministinnen zu tun, sah im Job eine Konkurrentin an sich vorbeiziehen; Overbeck gerierte sich als Gleichstellungsbeauftragter, und eine betrogene Ehefrau rächte sich per Entführung an ihrem untreuen Ehemann, der wiederum als Anwalt und Unterhaltsspezialist Vaterschaftstests manipulieren ließ, um die Fälle seiner männlichen Mandanten erfolgreich abzuschließen.

Wilsberg: Vaterfreuden 1/14 Georg Wilsberg (Leonard Lansink, l.) beäugt skeptisch Ekki Talkötters (Oliver Korittke, r.) aufkeimende Vaterfreude. Ob Hanna wirklich Ekkis Tochter ist? Foto: ZDF/Thomas Kost

Overbecks (Roland Jankowsky) neue Leidenschaft gilt dem Feminismus, zu Anna Springers (Rita Russek) Leidwesen. Foto: ZDF/Thomas Kost

Georg Wilsberg (Leonard Lansink, l.) und Alex Holtkamp (Ina Paule Klink) begutachten Ekki Talkötters (Oliver Korittke, r.) neues E-Auto. Ekki ist überzeugt davon, dass er die Beförderung bekommen wird, und hat sich schon mal das passende Gefährt zugelegt. Foto: ZDF/Thomas Kost

Ekki Talkötter (Oliver Korittke, M.) ist enttäuscht. Eigentlich hätte er die Stelle als stellvertretender Abteilungsleiter bekommen sollen. Sofort wittert er eine Verschwörung. Foto: ZDF/Thomas Kost

Silke Sestendrup (Nadja Becker), Ekki Talkötters (Oliver Korittke) Ex-Freundin, wartet in seiner Wohnung auf ihn mit einer Überraschung: seine sechs Jahre alte Tochter. Foto: ZDF/Thomas Kost

Rainer Rohr (Michael Rotschopf) ist überzeugt, dass sich Ekki nicht als der Vater von Hanna herausstellen wird. Um auf Nummer sicher zu gehen, soll Ekki einen Vaterschaftstest machen. Foto: ZDF/Thomas Kost

Georg Wilsberg (Leonard Lansink, r.) trifft bei "Eva und ihre Töchter" auf weitere Bekannte: Overbeck (Roland Jankowsky, l.) gibt dort einen Selbstverteidigungskurs für Frauen. Foto: ZDF/Thomas Kost

Kommissar Overbeck (Roland Jankowsky, r.) möchte Kriminalrat Schaaf (Rainer Laupichler, l.) zu einem gemeinsam gehaltenen feministischen Seminar überreden. Foto: ZDF/Thomas Kost

Ekki Talkötter (Oliver Korittke) findet sich schnell in seine neue Rolle als Vater und geht mit Hanna (Charlotte Schliewe) auf den Spielplatz. Foto: ZDF/Thomas Kost

Ekki Talkötter (Oliver Korittke) hat eine Idee, wie er ohne Hannas (Charlotte Schliewe) Wissen den Vaterschaftstest durchführen kann: anhand des Speichels am Lutscher. Foto: ZDF/Thomas Kost

Merle (Janina Fautz) hackt sich in die Musikbox, um Wilsberg Informationen zu beschaffen, die den oder die Täter entlarven. Foto: ZDF/Thomas Kost

Des einen Freud, des anderen Leid: Georg Wilsberg (Leonard Lansink, l.) will Ekki Talkötter (Oliver Korittke, r.) nur schützen, doch Ekki versteht Wilsbergs Skepsis gegenüber Ekkis Vaterschaft als Neid eines kinderlosen Mannes. Foto: ZDF/Thomas Kost

Georg Wilsberg (Leonard Lansink) muss die Musikbox im Molekulargenetischen Institut hacken und bekommt dabei Hilfe von Merle (Janina Fautz). Foto: ZDF/Thomas Kost

Ein ganz besonderes Trio: Ekkis Ex-Freundinnen Kerstin Buckebrede (Isabell Polak, l.), Silke Sestendrup (Nadja Becker, M.) und Tina Espenkotte (Isabell Gerschke, r.). Foto: ZDF/Thomas Kost

Am Ende lautete die – zweifelhaft untermauerte – Moral von der Geschicht’, dass Frauen eben doch nicht besser sind als Männer. Wilsberg muss sich dringend steigern.

Dazu gehören Drehbücher, die eine geistreiche Kriminal-Story erzählen.