Neue ProSieben-Show «Wer sieht das denn?!»

Berlin (dpa) - Man kann es nicht anders sagen: Ruth Moschner hat gerade einen extrem guten Lauf. Die blonde Münchnerin, deren Fernsehkarriere vor 20 Jahren mit den RTL-«Freitag Nacht News» begann, zeigt dieses Jahr eine große Bildschirmpräsenz.

Bei dem ProSieben-Kostümspektakel «The Masked Singer», das sich als absoluter Quotenhit erwies, sitzt Moschner als Einzige seit der ersten Folge im Rateteam. In der Sat.1-Vorabendsendung «Genial daneben - Das Quiz» wechselt sie sich mit Hella von Sinnen ab.

Jetzt bekommt die 44-Jährige zusätzlich eine ganz eigene Primetime-Show: In «Wer sieht das denn?!» geht es ein bisschen auch ums Raten, aber vor allem um die Auffassungsgabe und um ein gutes Gedächtnis. Start ist an diesem Dienstag um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Zum Auftakt kommt direkt eine Menge Prominenz zusammen. Schauspieler Til Schweiger und Comedian Axel Stein bilden das eine Team, Dragqueen Olivia Jones und Ex-Fußballer Mario Basler das andere.

Das Prinzip von «Wer sieht das denn?!» lässt sich in etwa so auf den Punkt bringen: Den Kandidaten werden atemberaubende Performances gezeigt, ausgefeilt und optisch überwältigend. Auf der Bühne zu sehen sind Akrobaten, Musiker oder Show-Acts. Danach werden den Stars dann Fragen gestellt, die absolut banal sind. Zu Details, auf die vermutlich wirklich niemand geachtet hat.

ProSieben bringt Beispiele: «Die Moderatorin möchte zum Beispiel klären, wer wohl mehr nackte Männer gesehen hat: Olivia Jones oder Mario Basler? Und wer weiß noch, wie viele Hände an die Streckbank gelegt wurden, mit der Magier und Ehrlich Brother Andreas seinen geschrumpften Bruder Chris im Studio wieder auf Normalgröße zieht? Welche Handzeichen hat Chris dabei gemacht?»

Die Siegprämie des Abends stiften die Stars dann einem wohltätigen Zweck, den sie sich selbst aussuchen dürfen. Insgesamt nehmen zwölf Promis in sechs Rate-Teams teil. Ihren Blick schärfen müssen auch Judith Rakers, Bülent Ceylan, Vanessa Mai, Sasha, Hans Sigl, Laura Karasek, Vivi Geppert und Chris Tall.

«Wer sieht das denn?!» ist Teil einer Showoffensive von ProSieben in diesem Jahr. Der Sender will in Zukunft weniger amerikanische Serien und Spielfilme zeigen und setzt zur besten Sendezeit stattdessen auf mehr Liveshows in Eigenproduktion. Im Herbst soll «FameMaker» folgen: Bei der Musikshow nach einer Idee von Stefan Raab singen Kandidaten unter einer schalldichten Kuppel. Die Comedians Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Teddy Teclebrhan werden sich dann allein anhand der Performance entscheiden müssen, welches Talent sie coachen wollen.

© dpa-infocom, dpa:200720-99-857496/3