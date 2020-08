Berlin (dpa) - Das Aus für Eintracht Frankfurt in der Europa League haben am Donnerstagabend 2,63 Millionen Zuschauer verfolgt. Die Niederlage im Achtelfinal-Rückspiel beim FC Basel wurde ab 21 Uhr bei RTL übertragen, der Marktanteil lag bei 11,5 Prozent.

Stärkste Sendung in der Primetime war das «ARD Extra» zur Corona-Krise, das im Ersten von 4,17 Millionen (18,2 Prozent) eingeschaltet wurde. Beim «Kroatien-Krimi: Der Mädchenmörder von Krac» blieben im Anschluss 3,57 Millionen (14,6 Prozent) dran. Die ZDF Komödie «Lotta & der Mittelpunkt der Welt» kam ab 20.25 Uhr auf 2,94 Millionen (12,1 Prozent).

Die US-Krimiserie «Criminal Minds» auf Sat.1 wollten 1,31 Millionen (5,5 Prozent) sehen. Der Animationsfilm «Die Monster Uni» bei Vox erreichte 1,11 Millionen (4,6 Prozent), die ProSieben-Rankingshow «Die Besten» 1,00 Millionen (4,5 Prozent) und die Kabel-eins-Show «Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!» 630.000 (2,6 Prozent).

Mit der amerikanischen Komödie «The Big Lebowski» auf ZDFneo verbrachten 340 000 Zuschauer (1,4 Prozent) den Abend. Die RTLzwei-Show «Battle of the Bands - Boys vs. Girls» sahen 240 000 (1,0 Prozent) Leute.

