Berlin (dpa) - Angesichts guter Klickzahlen hat der rbb eine zweite Staffel seiner Streamingserie «Warten auf'n Bus» in Auftrag gegeben. «Aktuell entstehen aus der Feder Oliver Bukowskis die Drehbücher für sieben neue Folgen», teilte der Sender am Montag mit.

«Der Dreh ist für Frühjahr 2021 geplant, die Ausstrahlung in der ARD Mediathek und im rbb Fernsehen für Herbst 2021.» In der Serie unterhalten sich zwei arbeitslose Endvierziger (Ronald Zehrfeld und Ralle Felix Kramer) an einer einsamen Haltestelle über das Leben. Der rbb hatte im April die ersten Episoden in der ARD Mediathek veröffentlicht und später im Dritten Programm ausgestrahlt. «Insgesamt verzeichnen die acht Folgen der ersten Staffel mehr als 900 000 Abrufe in der ARD Mediathek.»

