Köln (dpa) - Schlagerstar Michael Wendler («Sie liebt den DJ») wird Juror in der neuen Staffel des RTL-Castingformats «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) 2021. Das teilte der Sender am Freitag mit.

Der 48-Jährige postete die Nachricht auf seinem Instagram-Account. «Du hattest mich nach dem ersten Hallo, Dieter!», sagte er laut RTL an die Adresse von Chefjuror Dieter Bohlen (66). Und weiter: «Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und ich bin sicher, dass wir alle sehr viel Spaß haben werden und tolle Talente finden.» Auch die «Bild»-Zeitung berichtete über die Personalie.

Kürzlich wurde bekanntgegeben, dass der Popsänger Mike Singer (20) einen Platz in der Jury einnehmen wird. «DSDS»-Urgestein Bohlen wird auch in der kommenden Staffel dabei sein. Außerdem kündigte RTL noch eine Jurorin an, weitere Details nannte der Sender zunächst nicht. 2021 wird die 18. Staffel des Castingformats ausgestrahlt.

© dpa-infocom, dpa:200814-99-163091/4