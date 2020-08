«Pixar Fest», «Artemis Fowl» und «Shutter Island»

Berlin (dpa) - Was macht eigentlich das Spielzeug, wenn wir nicht hinschauen? Das fragten sich auch die Macher der legendären Pixar-Studios und drehten vor 25 Jahren «Toy Story» - mit bahnbrechender Animation und einer umwerfenden Geschichte über eine bunte Gruppe von Spielzeugfiguren. Anlässlich dieses Jubiläums gibt's bei Disney+ den ganzen August über das «Pixar Fest». Dazu gehören natürlich auch einige Filme der Animationsschmiede, die jeweils sonntags gezeigt werden: «Cars» ist am 16. August zu sehen; es folgen «Alles steht Kopf» (23.8.) und «Die Unglaublichen 2» (30.8.).

Artemis Fowl hat eine interessante Familie - eine Verwandten sind Gangster. Eines Tages verschwindet sein Vater. Artemis macht sich auf die Suche und landet in der Welt der Elfen. Damit sein Vater freikommt, muss der Zwölfjährige den Entführern einen magischen Gegenstand bringen, den Aculos. Doch der gehört den Feen, und so ist Artemis auf einmal mitten in einem aufregenden und gefährlichen Abenteuer. Eigentlich sollte der Film «Artemis Fowl» nach den gleichnamigen Jugendbüchern von Eoin Colfer ins Kino kommen. Jetzt läuft er aber ab Freitag (14. August) beim Streamingdienst Disney+. Regie führt Kenneth Branagh («Cinderella»). Die Hauptrolle spielt Ferdia Shaw, in weiteren Rollen sind Colin Farrell, Judi Dench und Josh Gad zu sehen.

Martin Scorsese lieferte 2010 mit dem Psychothriller «Shutter Island» ein düsteres und hochspannendes Meisterwerk ab. US-Marshals Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) verschlägt es 1954 inmitten des Kalten Krieges auf eine finstere Gefängnisinsel für psychisch kranke Schwerverbrecher. Mit seinem Partner Chuck Aule (Mark Ruffalo) soll er das mysteriöse Verschwinden einer Frau aufklären, die ihre drei Kinder ertränkt hat. Teddy stößt bei seinen Ermittlungen auf ein Netz dunkler Machenschaften. Der leitende Anstaltsarzt Dr. John Cawley (Ben Kingsley) und sein Kollege Dr. Jeremiah Naehring (Max von Sydow) nähren immer mehr den Verdacht, in unheilvolle psychiatrische Experimente nach Vorbild der Nazis verstrickt zu sein. Zugleich wird der Marshall zunehmend von den Schreckensbildern seiner eigenen Vergangenheit eingeholt. «Shutter Island» ist ab Sonntag (16. August) bei Sky zu finden.

