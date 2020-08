Berlin/Hamburg (dpa) - Harald Schmidt hat seine Video-Kolumne beim «Spiegel» beendet. Seit 2017 hatte der Entertainer (62) seinen Blick auf die Welt beim Hamburger Nachrichtenmagazin verbreitet. «Die Sommerpause endet, Harald Schmidt verabschiedet sich nach knapp 500 Video-Kolumnen in einen unbezahlten Dauerurlaub», heißt es auf spiegel.de.

Das Engagement bei Spiegel+ war die bisher letzte regelmäßige Moderatorentätigkeit des Satirikers, Komikers und Late-Talkers («Die Harald Schmidt Show»), dessen TV-Karriere in den 80ern startete und der zu den beliebtesten Fernsehgesichtern zählt. Als Schauspieler tritt er in der ZDF-Reihe «Das Traumschiff» auf.

Der «Spiegel» startet zwei neue wöchentliche Live-Sendungen. Von dieser Woche an wird Volker Weidermann (bis vor wenigen Monaten Teil der ZDF-Sendung «Das Literarische Quartett») immer donnerstags um 14.30 Uhr seine Büchershow «Spitzentitel» präsentieren. Ebenfalls diese Woche startet der Polittalk «Spitzengespräch» mit Markus Feldenkirchen. Dienstags um 14.30 Uhr empfängt der «Spiegel»-Redakteur in seiner Sendung «hochkarätige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft», wie es in einer Mitteilung vom Montag heißt.

