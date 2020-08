Berlin (dpa) - Die neue Staffel der Actionserie «Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei» hat am Donnerstagabend einen vielversprechenden Auftakt gehabt. 16,8 Prozent Marktanteil im Publikum zwischen 14 und 49 brachten RTL den Tagessieg in dieser für Privatsender so wichtigen Altersgruppe ein. Im Gesamtpublikum verfolgten 2,13 Millionen (8,7 Prozent) das Debüt von Pia Stutzenstein in dem Seriendauerbrenner.

Die beliebteste Primetime-Sendung insgesamt war der «Usedom-Krimi» mit Katrin Sass: 4,02 Millionen (16,3 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr die Episode «Winterlicht» im Ersten ein. Die ZDF-Serie «Die Bergretter» kam auf 3,07 Millionen (12,5 Prozent). Die US-Krimiserie «Criminal Minds» auf Sat.1 verfolgten 1,63 Millionen (6,7 Prozent).

Vox strahlte die US-Komödie «Bad Moms», das wollten 950 000 Leute (3,9 Prozent) sehen. Die RTLzwei-Reportagereihe «Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt» guckten 870 000 (3,6 Prozent) Menschen.

ProSieben hatte die Rankingshow «Die Besten! Die 33 größten Erfolgsgeschichten Made in Germany» im Programm - 800 000 (3,5 Prozent) schauten zu. Mit dem Kabel-eins-Sozialexperiment «Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale» verbrachten 770 000 (3,3 Prozent) den Abend. Zum amerikanischen Spielfilm «Ein unmoralisches Angebot» mit Robert Redford und Demi Moore waren bei ZDFneo 540 000 (2,2 Prozent) Zuschauer am Bildschirm versammelt.

© dpa-infocom, dpa:200821-99-252894/4