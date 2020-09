Unterföhring (dpa) - Ralf Schmitz kehrt zu Sat.1 zurück. Der Sender hat mit dem Komiker einen mehrjährigen Exklusivvertrag abgeschlossen und plant neben der Ausstrahlung seines Live-Bühnenprogramms weitere große Unterhaltungs- und Comedyshows mit dem Comedian.

Das berichtete Sat.1 am Donnerstag. Der 45-Jährige hatte die ersten Erfolge in der Sat.1-«Schillerstraße» und war bis 2009 mit seiner Show «Schmitz in the City» bei dem Sender zu sehen. Seit 2017 war er dort immer mal wieder Gast in der Rateshow «Genial daneben». Schmitz freut sich: «Wie schön, dass wir nun das Team wieder zusammenbringen.»

