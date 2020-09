London (dpa) - Schauspielerin Emma Corrin (24) hat über einen besonderen Moment ihrer Rolle als Prinzessin Diana in der Netflix-Serie «The Crown» gesprochen. In der vierten Staffel geht es unter anderem um die Beziehung von Prinz Charles und Diana.

Über die Dreharbeiten rund um die Hochzeitsszenen sagte Corrin: «Wir waren gerade dabei, die Szene zu filmen, als man sie zum ersten Mal im Hochzeitskleid sieht (...), und ich hatte ein Team von etwa zehn Leuten, die mir halfen, es anzuziehen, denn es ist riesig.»

Ikonisch wurde das Kleid vor allem wegen der über sieben Meter lange Schleppe. Weiter sagte Corrin: «Ich ging hinaus, und alle waren völlig stumm. Mehr als alles andere, was ich in der Serie trage, ist es so ... Das ist sie», sagte sie der britischen «Vogue». Prinzessin Diana, die Mutter von William und Harry, heiratete Charles 1981.

