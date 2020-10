Börsencrash und Bösewichte

Bittere Pille für die ARD: Die dritte Staffel der schon exzessiv beworbenen Krimiserie „Babylon Berlin“ ist am Sonntagabend im klassischen Fernsehen eher mäßig gestartet. Nur 4,33 Millionen Zuschauern (13,6 Prozent) schalteten das Erste ein – über sieben Millionen Zuschauer waren es bei der TV-Premiere vor zwei Jahren. 1,3 Millionen Videoabrufe meldet die ARD-Mediathek in den ersten drei Tagen. Ist „Babylon Berlin“ also kein zugkräftiges Serien-Produkt mehr?

Was die inszenatorische Wucht und Dramaturgie anbelangt, bleibt die dritte Staffel der Maßstäbe setzenden Serie jedenfalls ihren beiden Vorgänger-Staffeln treu. Der Einstieg am Sonntagabend deutete schon an, was in den zwölf Folgen, basierend auf Volker Kutschers Roman „Der stumme Tod“, passieren wird: Weltwirtschaftskrise und Börsencrash werden das Land erschüttern. Doch zunächst ereignete sich ein Mord an anderer Stelle – im Babelsberger Filmstudio. Dort wurde zu Beginn eine gefeierte Schauspielerin bei den Dreharbeiten zu einem der frühen Tonfilme von einem manipulierten Lichtstrahler erschlagen.

Die Regisseure und Autoren Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer haben erneut die zwölf Episoden geschrieben und temporeich inszeniert. Wieder sind Volker Bruch als Kriminalkommissar Gedeon Rath und Liv Lisa Fries als Kriminalassistentin Charlotte Ritter die zentralen Figuren. Wie Rath im Filmstudio ermittelte und Ritter parallel dazu mit derselben Methode beim gestellten Mord zu Prüfungszwecken, war packend gegeneinander geschnitten – ein erster inszenatorischer Clou der neuen Folgen.

Neben bereits bekannten Figuren wie Thomas Thieme als Polizeipräsident Karl Zörgiebel, Benno Fürmann als Regierungsrat Günter Wendt oder Ernst Stötzner als Generalmajor Seegers und Kopf der Schwarzen Reichswehr gibt es einen weiteren neuen Bösewicht: den skrupellosen, gewalttätigen Walter Weintraub, den Ronald Zehrfeld mit Berliner Charme als eine ambivalente Figur zeichnet.

Als bester Freund des schon in den früheren Folgen von Mišel Matičević gespielten Unterweltbosses, genannt „Der Armenier“, kommt mit Weintraub eine Figur ins Spiel, die verschmerzen lässt, dass der famose Peter Kurth als undurchsichtiger Ermittler nicht mehr dabei ist. Lars Eidinger als exzentrischem Sohn der einflussreichen Unternehmerfamilie Nyssen fällt dafür nun mehr Bedeutung zu, träumt er mit manischer Energie doch vom großen Börsenknall, während „Babylon“-Neuling Martin Wuttke als wortgewandter Chefredakteur eines Boulevardblatts stets die nächste Schlagzeile auf den Lippen führt.

Welch wichtige Rolle den unzähligen Zeitungen im Schicksalsjahr 1929 zukam, kurz vor dem Erstarken der Nationalsozialisten in Deutschland, verdeutlichte am Sonntagabend auch die Dokumentation „Herbst 1929 – Schatten über Babylon“. Schauspieler schlüpften darin in Figuren des Zeitgeschehens und weckten – verknüpft mit schwarz-weißen Archivaufnahmen – mit deren Zitaten diese Umbruchzeit zum Leben.

Die Handlungsfäden für die kommenden Folgen sind damit klug ausgelegt. Allerdings gilt auch für die neue Staffel: Wer im Gewirr der Geschehnisse aus Historie und Kriminalfall den Durchblick behalten will, muss lückenlos alle Folgen sehen. Angesichts des Ausstrahlungsmodus im Ersten mit jeweils drei Folgen an vier Abenden ist das schon ein gewaltiger TV-Brocken.

Die nächsten drei Folgen von „Babylon Berlin“ folgen am Mittwoch (14. Oktober) ab 20.15 Uhr im Ersten