Fast 3,3 Millionen sehen «The Voice of Germany»

Berlin (dpa) - Die Castingshow ProSieben «The Voice of Germany» hat am Donnerstagabend den bisher besten Wert dieser Staffel erzielt. 3,29 Millionen (11,2 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr ProSieben ein. In der für Privatsender wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen führte der Sender dank einem starken Marktanteil von 20,4 Prozent.