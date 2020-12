Grünwald (dpa) - Der ARD-Dauerbrenner «Sturm der Liebe» bekommt ein neues Traumpaar. Voraussichtlich am 23. Dezember soll die neue Lovestory beginnen, wie der Sender mitteilte. Die neuen Liebenden heißen Maja von Thalheim und Florian Vogt und werden dargestellt von den Schauspielern Christina Arends und Arne Löber.

Ihr Kennenlernen erinnert ein wenig an «Sissi»: Als Maja von Thalheim rund um das Hotel «Fürstenhof» durchs Unterholz streift, um ein gutes Fotomotiv zu finden, hält sie Förster Florian davon ab, ein Reh zu erlegen. Ganz ähnlich wie einst Romy Schneider als «Sissi» im Fernsehklassiker, die darin ebenfalls ein Wildtier vor ihrem Liebsten rettete.

Die Erfolgsserie «Sturm der Liebe» wird seit Jahren in den Bavaria Studios in Grünwald bei München gedreht und geht mit Maja und Florian in ihre nunmehr 17. Staffel. Bevor es soweit ist, muss aber noch das aktuelle Traumpaar Franzi (Léa Wegmann) und Tim (Florian Frowein) das Jawort hinter sich bringen. Das Finale der aktuellen Staffel ist nach Senderangaben für den 16. Dezember geplant.

