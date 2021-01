Berlin (dpa) - Der Regionalkrimi «Nord bei Nordwest» hat am Donnerstagabend einen Zuschauerrekord aufgestellt. Die Folge «Conny & Maik» schalteten ab 20.15 Uhr 8,55 Millionen (24,9 Prozent) im Ersten ein.

Seit 2014 ermittelt Hinnerk Schönemann als Polizist und Tierarzt in Norddeutschland. Schon in der Vorwoche hatte die Reihe mit 8,16 Millionen ihren bis dahin besten Wert erreicht.

Die ZDF-Heimatserie «Der Bergdoktor» erreichte 6,94 Millionen (20,2 Prozent), die RTL-Dramedyserie «Der Lehrer» kam auf 2,09 Millionen (6,0 Prozent). Die US-Komödie «R.E.D. 2 - Noch Älter. Härter. Besser.» auf Vox wollten 1,71 Millionen (5,2 Prozent) sehen.

Die amerikanische Actionkomödie «Baywatch» auf Sat.1 guckten 1,51 Millionen (4,8 Prozent). Für die ProSieben-Show «Pokerface - nicht lachen!» konnten sich 1,07 Millionen (3,3 Prozent) erwärmen.

RTLzwei strahlte die Reportage «Das Berlin Projekt» aus, 730 000 Menschen (2,2 Prozent) waren am Bildschirm dabei. Die Kabel-eins-Dokusoap «Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!» interessierte 710 000 Leute (2,2 Prozent). Die von Kritikern hochgelobte britische Zukunftssatire «Years and Years» mit Emma Thompson stieß im linearen Fernsehen auf sehr verhaltenes Interesse. Gerade einmal 260 000 Zuschauer (0,7 Prozent) waren es bei ZDFneo. Oft laufen solche Miniserien danach in der Mediathek deutlich besser.

© dpa-infocom, dpa:210115-99-36959/3