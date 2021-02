Berlin (dpa) - Schauspielerin Maria Simon hat sich am Sonntagabend mit einer sehr guten Einschaltquote aus der ARD-Krimireihe «Polizeiruf 110» verabschiedet.

9,63 Millionen (27,0 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr im Ersten die Episode «Monstermutter» ein, in der die 44-Jährige ein letztes Mal die Brandenburger Ermittlerin Olga Lenski spielte. Maria Simon geht nach 10 Jahren und 18 Fällen. Kollege Lucas Gregorowicz (auch 44) macht als Adam Raczek weiter.

Mit einigem Abstand folgte in der Publikumsgunst auf Platz zwei der ZDF-Film «Frühling - Mit Regenschirmen fliegen». Die Romanze mit Simone Thomalla und Christoph M. Ohrt wollten 5,77 Millionen (16,2 Prozent) sehen. Der amerikanische Science-Fiction-Film «Star Wars: Das Erwachen der Macht» erreichte bei RTL 2,19 Millionen (6,8 Prozent). Den Piratenfilm «Pirates of the Caribbean 5 - Salazars Rache» bei ProSieben sahen 1,80 Millionen (5,6 Prozent).

Mit der US-Actionkomödie «Bad Spies» auf Sat.1 verbrachten 1,59 Millionen (4,8 Prozent) den Abend. Die Kabel-eins-Dokusoap «Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand» erzielte 1,30 Millionen (3,7 Prozent).

Vox hatte die Show «Hot oder Schrott - Promi Spezial» im Programm, 1,12 Millionen (3,8 Prozent) waren an den Bildschirmen dabei. Für die deutsche Komödie «Männertag» auf RTLzwei konnten sich 900.000 Leute (2,6 Prozent) erwärmen. Die Trödelshow «Bares für Rares» auf ZDFneo holten sich 520.000 Zuschauer (1,5 Prozent) ins Haus.

