Schauspielerin aus Münster in ARD-Serie „Die Krankenschwestern“ zu sehen

Sie würde gern mal im Münster-„Tatort“ oder im „Wilsberg“-Krimi eine Rolle übernehmen. Passen würde es. Denn Leonie Rainer ist Schauspielerin, stammt aus Münster und hat bereits in zahlreichen Fernsehserien und Filmreihen mitgewirkt. Nun schlüpft sie in den Schwesternkittel: Vom 25. Februar an spielt sie immer donnerstags um 18.50 Uhr im Ersten in „Die Krankenschwestern“ mit, einem Ableger von „In aller Freundschaft“ – über acht Folgen.

Frau Rainer, sind Sie ein Fan der Ursprungsserie um die Sachsenklinik?

Leonie Rainer: Tatsächlich hatte ich vor meinem Dreh für „Die Krankenschwestern“ noch nicht so viel von der Serie mitbekommen. Aber in dem Serien-Ableger „Die jungen Ärzte“ habe ich 2017 mal eine Episodenhauptrolle gespielt. Von den „Krankenschwestern“ habe ich dann durch das Casting erfahren.

Ihre Figur wird von der ARD als quirlige, abenteuerlustige Krankenschwester beschrieben. Entspricht das ein bisschen auch Ihrem Naturell?

Rainer: Ja, tatsächlich passt das ganz gut. (lacht) Meiner Serienfigur wird ihre abenteuerlustige Art allerdings nach und nach zum Verhängnis. Um den Klinikalltag zu kompensieren sucht sie nach Feierabend immer den Nervenkitzel. Irgendwann nimmt das überhand – mehr will ich jedoch noch nicht verraten.

Wie haben Sie sich auf Ihre Rolle vorbereitet? Wird man vorher in den medizinischen Handgriffen geschult?

Rainer: Vor einzelnen Szenen wurden wir von einer Krankenschwester vor Ort eingewiesen. Das war natürlich sehr hilfreich. Zur Vorbereitung habe ich außerdem eine befreundete Ärztin befragt und Dokumentationen über den Krankenschwester-Beruf geschaut. Ich freue mich immer, wenn ich für eine Rolle neue Fähigkeiten erlernen kann. In dem Krimi „Letzte Spur Berlin“ habe ich mal eine Floristin gespielt und mir dafür in einem Blumenladen zeigen lassen, wie man Sträuße bindet. Und letzten Herbst habe ich bei Dreharbeiten in Schweden, als Hauptrolle in einem Inga Lindström-Film, eine Violinistin verkörpert. Dafür habe ich stundenlang vor einem Video einer Violinistin gestanden, um die Bewegungen einzustudieren. Offenbar sah das ganz echt aus: Für eine Folge der ZDF-Serie „Soko Wien“ bin ich jetzt sogar wieder als Geigerin besetzt worden. Scheint gerade mein Rollenfach zu sein (lacht).

Sie sind auch bei der ZDF-Serie „Legal Affairs“ mit von der Partie, die gerade in Berlin gedreht wird?

Rainer: Ja, da bin ich auch total froh drüber. Die Drehbücher sind großartig, und die Serie ist toll besetzt. Es war eine große Freude mit Lavinia Wilson zu spielen, die in der Serie die Hauptrolle verkörpert. Regie führen Randa Chahoud, die auch die Serie „Deutschland 89“ inszeniert hat, und Stefan Bühling. Im März gehen meine Dreharbeiten für „Legal Affairs“ weiter.

Haben Sie eine Episodenrolle, oder sind Sie dauerhaft im Cast?

Rainer: Die Geschichte um meine Rolle erstreckt sich über mehrere Folgen - mehr ist jedoch noch geheim. (lacht) Es lohnt sich einzuschalten!

Gibt Ihnen ein Rollenengagement in diesen Zeiten nicht große finanzielle Sicherheit? Wenn man an ihre Kollegen denkt, die zurzeit keine Angebote bekommen, wie es der Verband der Schauspieler jüngst beklagt hat.

Rainer: Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich momentan, trotz der Pandemie, Rollenangebote bekomme und arbeiten kann.

Einstieg bei "In aller freundschaft - die Krankenschwestern" In einem Video wird Leonie Rainer in ihrer Rolle "Maxi Bloch" vorgestellt . ...

Also sind Sie zurzeit gut im Geschäft?

Rainer: : Ich kann mich glücklich schätzen, dass es bei mir, trotz der Pandemie, gut läuft. Im Frühjahr, als sich die Branche erstmal neu orientieren musste, lag vieles eine Zeit lang still. Für mich ging es dann im Sommer mit einer Episodenhauptrolle für die „SOKO Potsdam“ (22.02. im ZDF) glücklicherweise wieder los und es folgten weitere Rollen. Vor allem für die älteren Kollegen und Kolleginnen muss es besonders schwer sein, weil sie zum Teil komplett aus Drehbüchern herausgeschrieben wurden.

Sind Sie dennoch gern freie Schauspielerin?

Rainer: Ja! Ich finde es großartig so flexibel zu sein und dadurch in verschiedensten Projekten mitwirken zu können. Nach meinem vierjährigen Schauspielstudium an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover war ich ein Jahr am Theater Marburg fest engagiert, was eine sehr lehrreiche Erfahrung war. Da ich damals aber schon spannende Film-Castings hatte, bin ich nach einem Jahr weiter nach Berlin gezogen. Von dort aus habe ich neben meinen Dreharbeiten am Hans Otto Theater in Potsdam gastiert, unter anderem in der Inszenierung „Unterleuten“ von Juli Zeh. Außerdem spreche ich regelmäßig Hörspiele, meist für Deutschlandradio Kultur. Als freischaffende Schauspielerin genieße ich es, so vielseitig arbeiten zu können.

Sie erlauben sich auch Ausflüge jenseits des Fernsehens, etwa die in Westfalen spielende Web-Serie „Haus Kummerveldt“ oder den englischsprachigen Film „Dyr + Dyr“ eines norwegischen Regisseurs.

Rainer: Solche Independent-Filmprojekte sind mir sehr wichtig, das sind oft auch richtige Herzens-Projekte. Das Budget ist zwar meist gering, jedoch hat man viel Zeit, sich intensiv mit dem Stoff auseinander zusetzen und gemeinsam auszuprobieren. Es war toll, für „Haus Kummerveldt“ wieder mit dem in Münster lebenden Regisseur Mark Lorei zu drehen und in die 1890er Jahre einzutauchen. Und mit dem norwegischen Regisseur Truls Krane Meby, in dessen Langfilm ich die Hauptrolle spiele, habe ich letztes Jahr in Nordnorwegen und Berlin gedreht. Es war eine großartige Erfahrung, mal auf Englisch zu drehen und das in der Natur Nordnorwegens.

Wo möchten Sie denn künstlerisch noch hin?

Rainer: Ich würde gerne vermehrt international arbeiten. Durch das norwegische Projekt habe ich ja bereits etwas inter-nationale Luft schnuppern können Es werden momentan viele spannende Serienprojekte für die verschiedenen Streaming-Dienste entwickelt, was toll ist, weil sie eine internationale Plattform bieten. Generell freue ich mich über Rollen, die mich fordern und eine spannende Entwicklung durchmachen. Ich bin gespannt, was da noch so auf mich zukommt!

Serie ab 25. Februar im Ersten