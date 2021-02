Die Trauer als Chance, dem Leben eine neue Richtung zu geben: Ulrich Tukur spielte in „Meeresleuchten“ den Unternehmer Thomas, der den Tod seiner Tochter bei einem Flugzeugabsturz zu überwinden hatte. Er blieb an der Ostsee und eröffnete ein kleines Lokal – „nah bei Anna am Wasser“. Seine Frau Sonja (Ursina Lardi), die dies für „Trauergetue“ hielt, kehrte erst mal zurück und kümmerte sich um die Baufirma.

Dass das Paar zunächst getrennte Wege ging, passte – im Gegensatz zu den vorherigen Szenen der Trauerfeier am Meer und der Fahrt im Bus, die überzogen wirkten. Autor und Regisseur Wolfgang Panzer schuf einen melancholischen Film. Wenn dieser auch Längen hatte, so wirkte die visualisierte Verarbeitung des Schicksalsschlages bei Thomas doch schlüssig.

Auch die skurrilen Typen, die fortan sein Lokal frequentierten, waren Figuren mit Tiefgang – der altersweise Max (Hans-Peter Korff) etwa, den auch eine traurige Geschichte mit dem Meer verband. Ein stimmiges Ensemble, aus dem Tukur herausragte.