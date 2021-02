Corona schleicht sich inzwischen sichtbar in manche Fernsehfilme

Ausgerechnet dem knurrigen Kommissar Faber rutschte als Erstem im jüngsten Dortmunder „Tatort“ das bekannte C-Wort über die Lippen. Gemeint ist Corona, jenes Virus, das sich langsam sichtbar in die ersten TV-Filme schleicht. Oder so auffällig putzig umspielt wird wie beim „Wilsberg“-Krimi am vergangenen Samstag.

Es war schon bemerkenswert, wie sehr das Team um Leonard Lansink als münsterscher Privatdetektiv Wilsberg bemüht war, immer schön auf Abstand zu bleiben. Wohl niemals zuvor in einer Folge dieses ZDF-Langläufers wurden so häufig Schreibtische als Distanzwahrer eingesetzt. In Wilsbergs provisorischen Quartier ebenso wie in der umstrittenen Firma. Und als es vor Wilsbergs einstigem Antiquariat ein verbales Scharmützel zwischen ihm und der kiebigen Nachbarin gab, trennte eine Mülltonne die beiden Streithähne.

Neue "Wilsberg"-Folge: "Überwachen und belohnen" 1/25 In Münster wird ein Sozialkreditsystem eingeführt. Bürgerinnen und Bürger werden überwacht und für ihr soziales Verhalten belohnt. Wilsberg (Leonard Lansink) und Merle (Janina Fautz) glauben nicht daran, dass dies zum Wohle der Menschheit passiert. Foto: ZDF/Guido Engels.

Wilsberg (Leonard Lansink) und Christine Lau (Susanne Bormann) finden einen Stick mit Daten, die ihr Freund in seinem Loft versteckt hatte. Andere scheinen auch auf der Suche nach diesen Unterlagen zu sein, in seiner Wohnung wurde eingebrochen. Foto: ZDF/Guido Engels.

Wilsberg (Leonard Lansink) macht sich ein Bild von brisanten Unterlagen. Foto: ZDF/Guido Engels.

Merle (Janina Fautz, l.) findet das Antiquariat verschlossen vor. Kann die Nachbarin (Daniela Lebang, r.) ihr Wilsbergs neue Adresse verraten? Foto: ZDF/Guido Engels.

Dass Wilsberg (Leonard Lansink) weder Pakete der Nachbarn annimmt, noch die Mülltonnen rausstellt, wird von einer Nachbarin (Daniela Lebang) direkt in die Sozialkreditsystem-App eingetragen. Foto: ZDF/Guido Engels.

Der Fall ist gelöst. Anna Springer (Rita Russek, l.) hat allen Grund, Alex Holtkamp (Ina Paule Klink, r.) zu danken. Foto: ZDF/Guido Engels.

Wilsberg (Leonard Lansink, r.) schaltet Anna Springer (Rita Russek, l.) und Overbeck (Roland Jankowsky, M.) ein, damit sie die Daten auf einem Stick auswerten. Foto: ZDF/Guido Engels.

Alex (Ina Paule Klink) ist sauer auf Ekki (Oliver Korittke), weil der sich für eine Recherche hat einspannen lassen. Foto: ZDF/Guido Engels.

Christine Lau (Susanne Bormann) und Bernd Anger (Orestes Fiedler) haben eine Ahnung, wer für den Mord an Christines Freund verantwortlich ist. Foto: ZDF/Guido Engels.

Die geheime Unterhaltung von Alex (Ina Paule Klink, M.) und Ekki (Oliver Korittke, r.) auf der Toilette wird von Bernd Anger (Orestes Fiedler, l.) unterbrochen. Foto: ZDF/Guido Engels.

Der Sicherheitschef Adam Schenk (Torben Liebrecht) hat ein Auge auf alle Aktivisten, die der Firma schaden könnten. Foto: ZDF/Guido Engels.

Overbeck (Roland Jankowsky) bringt brisante Unterlagen zu Wilsberg. Seine Verkleidung soll verhindern, dass er von Überwachungskameras erkannt wird. Foto: ZDF/Guido Engels.

Anna Springer (Rita Russek, l.) wollte Wilsberg (Leonard Lansink, M.) eigentlich für ein Frühstück besuchen, aber Overbeck (Roland Jankowsky, r.) unterbricht die Zweisamkeit. Foto: ZDF/Guido Engels.

Wilsbergs (Leonard Lansink) Übergangswohnung ist eine alte Halle, die er notdürftig eingerichtet hat. In der improvisierten Küche darf natürlich die Kaffeemaschine nicht fehlen. Foto: ZDF/Guido Engels.

Anna Springer (Rita Russek) ist überrascht über die Dinge, die sie über ihren neuen Chef herausgefunden hat. Foto: ZDF/Guido Engels.

Merle (Janina Fautz) erklärt wichtige Zusammenhänge. Foto: ZDF/Guido Engels.

Christine Lau (Susanne Bormann) vertraut Bernd Anger (Orestes Fiedler) an, dass Wilsberg mit geheimen Dokumenten an die Öffentlichkeit gehen will. Foto: ZDF/Guido Engels.

Overbeck (Roland Jankowsky) und Merle (Janina Fautz) sind sich nicht sicher, ob die ihnen vorliegenden Dokumente als Beweis ausreichen. Foto: ZDF/Guido Engels.

Bernd Anger (Orestes Fiedler) weiß noch nicht, dass er Teil eines größeren Plans ist. Foto: ZDF/Guido Engels.

Alex (Ina Paule Klink) beobachtet, wie immer mehr Personen gefeuert werden. Der Grund: In ihrer Freizeit verhalten sich die Angestellten nicht so, wie es erwünscht ist. Das gibt Punkteabzug im Sozialkreditsystem. Foto: ZDF/Guido Engels.

Juliane Hell (Katharina Nesytowa, l.) erklärt Alex (Ina Paule Klink, r.), dass das Sozialkreditsystem die Welt besser macht. Foto: ZDF/Guido Engels.

Alex (Ina Paule Klink, r.) bekommt gute berufliche Chancen im Unternehmen in Aussicht gestellt. Juliane Hell (Katharina Nesytowa, l.) legt Alex allerdings nahe, den Kontakt zu Wilsberg abzubrechen. Foto: ZDF/Guido Engels.

Statt Empathie für die Situation zu zeigen, philosophiert Overbeck (Roland Jankowsky) über Poststrukturalismus. Anna Springer (Rita Russek) weist ihn dafür in die Schranken. Foto: ZDF/Guido Engels.

kki (Oliver Korittke) hilft einer Kollegin beim Aktenschleppen, um für die gute Tat Punkte in dem neuen Sozialkreditsystem zu erhalten. Foto: ZDF/Guido Engels.

Christine Lau (Susanne Bormann) glaubt, dass ihr Freund ermordet wurde. Wilsberg (Leonard Lansink) soll dafür Beweise finden. Foto: ZDF/Guido Engels.

Auch perspektivisch wurde hier und da getrickst: Manchmal sah es bei den Szenen im Polizeipräsidium so aus, als würden Georg und Kommissarin Anna Springer nah beieinander stehen, obwohl sie Distanz wahrten, wie sich in der Auflösung der Szene zeigte. Ähnliches lässt sich übrigens auch bei Serien wie „Tierärztin Dr. Mertens“ im Ersten beobachten: Wenn die Doktorin mit ihrem Partner am Feierabend entspannt, dann nur mit viel Abstand auf dem Sofa.

Virusfreie Sendungen

Masken zum Schutz vor Corona werden bislang in Fernsehfilmen noch selten getragen – obwohl ein Mediziner wie etwa der „Bergdoktor“ dies leicht begründen könnte. Aber der „ZDF-„Bergdoktor“ bleibt ganz bewusst virusfrei – getreu nach der Devise: Corona will keiner sehen bei der abendlichen Unterhaltung am Bildschirm.

Im „Tatort“ indes wurde Maske getragen. Während die Akteure im Kommissariat vermutlich alle Sicherheitsstandards erfahren haben dürften, die beim Drehen vorgeschrieben sind, rückte Kommissar Faber in Szenen mit seinem Freund und Informanten weiter ab. In der Massen-Szene am Schluss in der Hochhaussiedlung, die sich zur Prügelei zwischen Anhängern mit völkischer Gesinnung und Migranten entwickelte, wurden Masken getragen. Hartmann stülpte sich ebenfalls einen Mund- und Nasenschutz über. Auch wenn es für den Zuschauer eher so aussah, als seien die Schutzmasken in erster Linie ein Vermummungsutensil.