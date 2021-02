«Let's Dance» mit Jan Hofer und Auma Obama

Köln (dpa) - Als sich Jan Hofer (69) im Dezember als Chefsprecher der «Tagesschau» verabschiedete, untermalte er das mit einer Geste. Hofer legte mit einem Lächeln seine Krawatte ab, die all die Jahre eine Art Berufsbekleidung für ihn war.

Die Symbolik war schon damals nicht zu übersehen. Der stets bedachte Nachrichtensprecher macht sich nun locker. Welche wahre Wucht ein geöffneter Schlips entfalten kann, wird man allerdings erst am Freitag (26. Februar, 20.15 Uhr) auf RTL sehen können. Jan Hofer wird dann zum Tänzer. Im Fernsehen.

Die RTL-Show «Let's Dance» hat sich den Ruf erarbeitet, Prominente mal in einem anderen, durchaus angenehmen Licht zu zeigen. Deswegen sagen auch viele eine Teilnahme zu, die man in anderen, weniger schmeichelhaften Formaten wie etwa dem Dschungelcamp vergeblich sucht. So wild wie in diesem Jahr war die Mischung auf dem Parkett allerdings noch nie. Über verschlungene Umwege ist sogar das Oval Office im Weißen Haus involviert.

Neben Hofer, hinter dem gefühlt gerade erst die «Tagesschau»-Tür ins Schloss gefallen ist, bewirbt sich unter anderem Auma Obama (61) um den Titel «Dancing Star 2021». Die Germanistin hat sich Meriten als Soziologin und Journalistin erworben - bekannt wurde sie aber vor allem als Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (59). Bei RTL konkurriert sie nun mit dem Ballermann-Barden Mickie Krause (50), durch einschlägige Hits wie «Zehn nackte Friseusen» oder «Schatzi schenk mir ein Foto!» bekannt. Es ist davon auszugehen, dass Auma Obamas Halbbruder eher nicht weiß, wer Mickie Krause ist.

Die Motivationslage zur Teilnahme an der Show, die körperlich anstrengend und sich je nach Platzierung für die Kandidaten über Monate ziehen kann, ist unterschiedlich. Krause ließ sich von RTL mit dem Satz zitieren: «Ich mache bei "Let's Dance" mit, weil schon sehr viele untalentierte Promis da mitgemacht haben – da darf ich eigentlich nicht fehlen!» Hofer erklärte: «Nach fast 36 Jahren als Mann ohne Unterleib freue ich mich, dass ich mich mal in ganzer stattlicher Größe - 172 Zentimeter - präsentieren kann.»

Auch bei den anderen Startplätzen bewies RTL Kreativität. So wird sich etwa auch der Isländer Rùrik Gislason die Tanzschuhe schnüren. Bekannt wurde er eigentlich in Fußballtretern, vor allem während der Weltmeisterschaft 2018. Die sportliche Performance war nicht weltbewegend, Gislason - stahlblaue Augen, blondes Haar, gemeißelte Gesichtszüge - überzeugte aber optisch. Vor seiner Einwechslung in einer Partie gegen Argentinien hatte er rund 30 000 Instagram-Follower - wenig später waren es mehr als eine Million. Schnell bekam er den inoffiziellen Titel «Der schönste Fußballer der Welt» und wurde Teil von Artikeln, die sich nicht im Kern um sportliche Belange drehten («Frauen wollten für mein Sperma zahlen»).

Weitere Tanzschüler sind Sportreporter und Mode-Paradiesvogel Kai Ebel (55), Schauspielerin Valentina Pahde (26), Monrose-Sängerin Senna Gammour (41), Schauspieler Erol Sander (52), Moderatorin Lola Weippert (24), Musikerin Ilse DeLange (43), Model Kim Riekenberg (26), Boxer Simon Zachenhuber (22) und Sängerin Vanessa Neigert (28). Zudem ist der Ex-«Prince Charming» Nicolas Puschmann (29) dabei, der mit einem Mann tanzen wird.

Los geht es mit der sogenannten Kennenlernshow und der Frage, wer mit wem tanzen wird. Das Prinzip bleibt das gleiche: Jeder Promi bekommt einen Profi an die Seite gestellt. Klar ist schon, dass Massimo Sinató (40) nicht in der Verlosung ist. Der Profi-Tänzer, der den Wettbewerb im vergangenen Jahr mit Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli gewann, setzt aus, weil er die Geburt seines Kindes erwartet.

