Gefährliche Brieffreundschaft - ZDF-Krimi mit Natalia Wörner

Flensburg (dpa) - Seit 15 Jahren ermittelt ZDF-Kommissarin Jana Winter - gespielt von TV-Star Natalia Wörner - in Schleswig-Holstein. «Unter anderen Umständen» hat sie damals begonnen: Die Schauspielerin war während der Dreharbeiten schwanger und entsprechend war es die Kommissarin auch.

Aus dem Film entwickelte sich eine erfolgreiche Krimireihe. Zwischen sieben und acht Millionen Menschen schalteten zuletzt ein, wenn Jana Winter mit ihrem Team in Flensburg Verbrechen aufklärte. Am Montag (1. März) um 20.15 Uhr ist mit dem Fall «Unter anderen Umständen - Für immer und ewig» die 18. Episode zu sehen.

Die Beziehung eines Häftlings und seiner Brieffreundin rückt in den Fokus von Jana Winter. Jan Littkovski (Karsten Antonio Mielke) sitzt wegen Vergewaltigung und Tötung einer Frau im Knast, inzwischen ist er Freigänger und will nach seiner Entlassung seine Verlobte Doreen Hahn (Bettina Stucky) heiraten. Sie haben sich via «Brieffreundschaftsvermittlungsagentur für Gefangene» kennengelernt.

Doreen holt Jan eines Abends zum Freigang ab, beim Essen geraten die beiden in Streit. Am nächsten Morgen findet die Postbotin im Haus gegenüber die Leiche einer jungen Frau. Sie wurde auf die gleiche Weise getötet wie einst das Opfer von Jan. Ein seltsamer Zufall - da sind sich Jana Winter und ihre Kollegen einig. Der Fall ist höchst undurchsichtig: Jan streitet den Vorwurf ab, Doreen verhält sich verdächtig, eine zweite Brieffreundin taucht auf und Doreens Vater war zur Tatzeit auch in der Nähe des Tatortes.

Ermittlerin Jana geht die Sache gewohnt rational an. Die Kommissarin wirkt stets kontrolliert und etwas unnahbar - ganz im Gegenteil zu ihrem hitzköpfigen Kollegen Matthias Hamm (Ralph Herforth). Über dessen Sprücheklopferei muss Jana dann aber doch auch schmunzeln. Da zeigt sich, dass das Team nicht nur eine Zweckgemeinschaft ist und sich auch die neue Hierarchie eingespielt hat. Jana ist die Leiterin, ihr früherer Chef Arne Brauner (Martin Brambach) ihr untergeordnet.

Als Jana einen Fehler macht und von dem Fall abgezogen wird, halten die Kollegen zusammen und Jana auf dem Laufenden. Auch ihr Sohn Leo (Wörners Sohn Jacob-Lee Seeliger) vertraut dem Team. Als der Teenager Mist baut, ruft er zuerst Hamm an und bittet ihn um Hilfe.

«Bei uns stehen die Charaktere im Zentrum», sagt Natalia Wörner über die Reihe. Produzentin Jutta Lieck-Klenke sieht das auch so: «Kein Charakter ist eindimensional.» Es sei ein Ermittlerteam, «das die Arbeit liebt, sympathisch ist, sich gegenseitig mag, aber auch Spaß daran hat, sich auseinanderzusetzen und keine Angst vor Konflikten hat». Dieses eingespielte Team wird auch weiter gemeinsam ermitteln: Die Folge 19 - erneut unter der Regie von Judith Kennel - ist nach ZDF-Angaben bereits abgedreht.

