Was würde die Maus im Interview erzählen?

Hier kommt … das dritte Maus-Jahrzehnt! Bei ihrer Zeitreise in die 90er Jahre treffen sich Armin (r), Christoph (M), Ralph und Siham (l) im Rheinischen Industriebahn Museum. Genau dort entsteht 1996 das Musik-Video zu Stefan Raabs Hit „Hier kommt die Maus!“ Siham erinnert sich noch genau daran, wie sie als Kind die Maus geschaut hat, gemeinsam mit ihren Eltern. Ihr Vater hat damals mit der Maus auch Deutsch gelernt – etwa von Armins Rap „Wie kommen die Streifen in die Zahnpasta?“ Christoph verrät, warum er in seinen Filmen bis heute nicht selbst spricht. Und Ralph erinnert sich noch genau, wie er selbst zur Maus gekommen ist. Und auch an seinen ersten Maus-Film: Er fand heraus, wie der Henkel an die Tasse kommt…