«Ich wollte Lehrerin werden, das war mein Traumberuf. Und das hat ja auch geklappt. Dass ich später doch beim Fernsehen gelandet bin, wundert mich immer noch», sagte die 64-Jährige dem «Münchner Merkur» und «tz».

Ihre Fernsehkarriere begann 1979, als sie einen Talentwettbewerb des DDR-Fernsehens auf dem Berliner Alexanderplatz gewann. Danach arbeitete sie zunächst als Ansagerin, später moderierte sie auch.

«Da ich in den Achtzigern sowohl in der Schule als auch nebenbei beim Fernsehen gearbeitet habe, war die einzige interessante Perspektive für mich, beides so gut wie möglich und so lange es mir Spaß macht unter einen Hut zu kriegen», erzählte die studierte Deutsch- und Englischlehrerin aus dem sächsischen Grimma bei Leipzig.

Nach der Ausstrahlung an diesem Samstag setzt das ZDF ihre seit 2004 ausgestrahlte Show «Willkommen bei Carmen Nebel» ab. Es soll aber noch mindestens drei Weihnachtsshows mit ihr im ZDF geben.

