Das sind die Streaming-Tipps zum Wochenende

Berlin (dpa) - Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

LUSTIG: Seit Donnerstag (15. April) sind jetzt alle sechs Folgen des Comedy-Formats «LOL - Last One Laughing» bei Amazon Prime Video online. Donnerstags sind seit 1. April jeweils zwei Folgen veröffentlicht worden. Zehn Komiker sind in der Show sechs Stunden in einem Raum eingeschlossen und sollen sich gegenseitig zum Lachen bringen - ohne selbst die Mundwinkel zu verziehen. Denn wer zweimal beim Lachen erwischt wird, fliegt raus.

Comedians wie Anke Engelke, Carolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer und Wigald Boning sind dabei - alle unter den wachsamen Augen von Aufpasser Michael «Bully» Herbig. Der Gewinner darf 50.000 Euro für einen guten Zweck spenden.

Soviel sei verraten: zu den Letzten in der herausfordernden Pokerface-Show gehören Tedros «Teddy» Teclebrhan und Torsten Sträter.

PEINLICH: Für kleine Kinder sind Eltern noch Helden. Doch spätestens im Teenager-Alter finden viele Vater und Mutter nur noch peinlich. US-Schauspieler Jamie Foxx (Baby Driver) ist da keine Ausnahme. Inspiriert von der Beziehung zu seiner Tochter Corinne startet auf Netflix nun die Serie «Dad Stop Embarrassing Me!».

Foxx spielt darin den Junggesellen Brian Dixon, der plötzlich erfährt, dass er eine Tochter hat, die obendrein noch bei ihm einzieht. Eine Beziehung mit Höhen und Tiefen, denn der Alltag mit einer Jugendlichen im Haus ist für Brian gewöhnungsbedürftig. Und auch Tochter Sasha (Kyla-Drew) muss sich im Chaos-Haushalt ihres Vaters erst zurechtfinden.

ÜBERLEBENSWICHTIG: Die Klimaerwärmung und der Umweltschutz - zwei Themen, die in Coronazeiten in den Hintergrund gerückt scheinen. Dabei haben sie nichts von ihrer Brisanz verloren. In der Arte-Mediathek findet sich dazu nun die Filmreihe «Zukunftsfähiger Planet? Wie wir Natur und Klima retten können». Anlass ist der Earth Day am 22. April.

In den Filmen geht es unter anderem um den Wert von Wasser, um nachhaltige Architektur und um Erfindungen, die dazu beitragen könnten, Lebensräume zu bewahren.

FÜR KINDER: Hannes wäre so gerne einer der Coolen. Doch dazu muss er es schaffen, von der Bande der Vorstadtkrokodile aufgenommen zu werden. Die Bedingung: Eine Mutprobe, die gerade noch mal ein gutes Ende nimmt.

Der Kinderfilm «Vorstadtkrokodile» nach dem gleichnamigen Roman von Max von der Grün erzählt von den aufregenden Abenteuern, die die Kinder erleben. Und von den Problemen, mit denen sich auch die Coolen herumschlagen müssen. Amazon Prime zeigt den Kinofilm von 2009 und auch die beiden Fortsetzungen.

