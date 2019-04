Berlin (dpa) - Chris ist acht Jahre alt, als er mit seiner Mutter an den Rand einer abgelegenen, einer irischen Kleinstadt zieht. Chris’ Mutter Sarah versucht mit diesem Schritt einen Teil ihrer unangenehmen Vergangenheit hinter sich zu lassen.

Dass dieser Umzug nicht unbedingt eine Befreiung darstellt, muss Chris’ Mutter recht bald auf allzu schmerzhafte Weise erkennen. Nach einer Auseinandersetzung mit ihrem Sohn rennt dieser in den Wald. Dort stößt die Mutter auf ein so riesiges wie mysteriöses Loch im Boden. Das Verhalten des Jungen mit dem akkuraten Seitenscheitel wird immer seltsamer...

The Hole in the Ground, Irland/Belgien/Finnland 2019, 91 Min., FSK ab 16, von Lee Cronin, mit Seána Kerslake, James Quinn Markey, Kati Outinen