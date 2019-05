Berlin (dpa) - Für den britischen Schauspieler Taron Egerton war die Rolle als Elton John eine besondere Herausforderung. «Wenn du Elton spielst, kannst du im Endeffekt fünf Rollen spielen», sagte der 29-jährige Egerton im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

«Du kannst diesen schüchternen, ängstlichen, etwas dicklichen 20-Jährigen spielen und dann dieses 35 Jahre alte Kraftpaket, diesen Rock-Gott.» Das sei einfach «eine fantastische Gelegenheit» gewesen. «Mein Problem ist jetzt eher: Was mache ich hier nach?»

In «Rocketman» über das Leben der Musikikone Elton John spielt Egerton die Hauptrolle. Darin singt er auch alle Songs selbst. Musik sei schon immer ein wichtiger Teil seines Lebens gewesen, erzählte Egerton («Kingsman: The Secret Service»). Sein Vater sei Musiker und er selbst sei in Wales aufgewachsen. «In Wales ist Musik ein großer Teil der Kultur und Identität. Singen gehört zum Walisisch-Sein einfach dazu.»

«Rocketman» kommt nächste Woche Donnerstag bundesweit in die Kinos.