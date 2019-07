«Die drei !!!» im Kino: Leg' dich nicht mit Mädchen an!

Hamburg (dpa) - «Die drei ???» sind Kult. Seit Generationen lösen die drei Nachwuchsdetektive Justus, Peter und Bob kniffelige Fälle. Seit 2006 gibt es auch eine Detektivserie für Mädchen, die nach demselben Schema funktioniert: Mit vier Millionen verkauften Büchern sind «Die drei !!!» besonders bei Mädchen zwischen 7 und 13 Jahren beliebt.

Nun bekommen die drei Nachwuchsdetektivinnen ihren ersten Kinofilm: Regisseurin Viviane Andereggen drehte mit den drei jungen Schauspielerinnen Alexandra Petzschmann, Lilli Lacher und Paula Renzler und einigen Prominenten wie Jürgen Vogel, Thomas Heinze und Hinnerk Schönemann ein turbulentes Kinoabenteuer.

Gleich zu Beginn geht es mit viel Action los: Bei einer wilden Verfolgungsjagd per Taxi, Segway und auf dem Skatebord stellen die drei Mädels einen Skater, der eine Dose mit Spendengeldern geklaut hat. Anschließend übergeben sie ihn dem trotteligen Kommissar Peters, der nicht allzu viel von ihrer Detektivarbeit hält. Aber die drei - Franzi (Petzschmann), Kim (Lacher) und Marie (Renzler) haben in diesem Sommer sowieso anderes vor: Sie wollen bei einer Inszenierung von «Peter Pan» mitmachen, aus deren Einnahmen das verfallene alte Theater der Stadt renoviert werden soll.

Doch während der Probe mit dem schrulligen Regisseur Robert Wilhelms (Vogel) ertönen plötzlich seltsame Geräusche im Saal, das Licht beginnt bedrohlich zu flackern, Kostüme werden zerschnitten und auf dem Schminkspiegel erscheint eine Drohbotschaft. Spukt hier wirklich ein einsames Phantom und sinnt auf Rache? Wer hat ein Motiv, dem Theater zu schaden? «Die drei !!!» nehmen die Ermittlungen auf.

Für das Kino haben die Drehbuchautorinnen Doris Laske und Sina Flammang keinen der bekannten Fälle aufgegriffen, sondern sich eine neue Geschichte ausgedacht, um die Spannung für alte und neue Fans gleichermaßen hochzuhalten. Trotzdem ist der Fall, den die drei Detektivinnen lösen müssen, nicht so spannend wie vergleichbare Herausforderungen der «Drei ???». Auch originelle Ideen, mit denen die Mädchen das Geheimnis lösen, gibt es kaum - oft ist es der Zufall, der die drei auf die Spur des Täters bringt. Dafür punktet der Film mit viel Action und stimmungsvollen Settings.

Die drei Nachwuchsschauspielerinnen geben ihr Bestes, aber die Vorlage zeichnet ein recht stereotypes Mädchenbild: Franzi ist sportbegeistert, Kim eine Leseratte und Marie ein Modepüppchen, das mit seinem Vater in einer Villa mit Pool lebt. Die Dialoge wirken manchmal gekünstelt und nicht sehr lebensnah. Dafür bietet der Film den erwachsenen Darstellern eine perfekte Bühne: Jürgen Vogel ist als schrulliger Regisseur ganz in seinem Element, ebenso Armin Rohde, der als Wirt Hein in der heruntergekommenen Hafenkneipe «Zum singenden Hummer» Fischstäbchen mit Pommes serviert. Für einige Gruselmomente sorgt Sylvester Groth als Ex-Knacki, der eine zwielichtige Vergangenheit hat.