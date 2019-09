Regisseur Oleg Senzow will sich für Gefangene einsetzen

Mehrere Jahre saß Oleg Senzow in russischer Haft, erst vor kurzem kam er bei einem Gefangenenaustausch frei. Jetzt hat der 43-Jährige ein Filmfestival in Berlin besucht - und Einblick in seine Zukunftspläne gegeben.