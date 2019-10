Hof (dpa) - Der Filmpreis der Stadt Hof geht in diesem Jahr an den Schauspieler Max Riemelt. Der 35-Jährige sei ein herausragender Darsteller, der seine Rollen mit Klugheit, Intensität und subtilen Emotionen ausfülle, teilten die Hofer Filmtage am Donnerstagabend mit.

Nach Auskunft der Stadt ist Riemelt («Napola - Elite für den Führer», «Die Welle») dem Festival seit 15 Jahren verbunden. Mit dem undotierten Filmpreis würdigt die Stadt Hof seit 1986 Impulsgeber des deutschen Films, die eine enge Beziehung zum Festival haben. Zu den Preisträgern zählten Doris Dörrie, Wim Wenders, Werner Herzog, Jessica Schwarz und Aylin Tezel.

Der mit 10.000 Euro dotierte Förderpreis Neues Deutsches Kino geht in diesem Jahr nach Mitteilung des Festivals an «Coup», den ersten Spielfilm von Sven O. Hill. Die Filmtage enden am Sonntag. Sie zählen zu den wichtigen Filmfestivals im deutschsprachigen Raum.