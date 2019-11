Im Genre des Cop-Thrillers ist das Motiv der zwischen den Fronten agierenden Police Detectives ziemlich abgefeiert. Da ist es erfreulich, dass mit Naomie Harris (in der Rolle der Streifenpolizistin Alicia West) eine weibliche Variante die Initiative und die Knarre ergreift. Alicia wird in „Black and Blue“ Zeuge, wie ein Officer einen unbewaffneten schwarzen Drogendealer tötet. Sie hat das auf ihrer Body-Cam aufgezeichnet, womit der weitere Verlauf vorgezeichnet ist. Hilfe findet Alicia bei Milo (Tyrese Gibson, „Fast & Furious“), einem alten Bekannten, der das Material ins Netz stellen will . . .

Leider entgleitet „Black and Blue“ (blau wegen der Uniformen, schwarz wegen Alicia) durch viele ewig gleiche Verfolgungen seinem Thema der korrupten Cops und wird zum Action-Thriller. Bleibt der Sturmlauf der toughen Streifenpolizistin. Sie wird von Naomie Harris (Miss Moneypenny in „Skyfall“ und „Spectre“) als knallharte Wutfrau gespielt. Zu wenig.