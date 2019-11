Richard Linklater ist ein verlässlich spannender Regisseur, dessen mal witzige, mal tiefgründige Jugendfilme („Boyhood“) die jüngere Filmgeschichte ebenso geprägt haben wie seine längst legendäre „Before Sunrise“-Trilogie. Manchmal aber kommt er nicht ganz so elegant ins Ziel.

„Bernadette“, die Verfilmung eines Bestsellers von Maria Semple, verspricht die meiste Zeit über, eine richtig clevere Charakterstudie zu werden. Cate Blanchett, die hier genauso toll ist und spielt wie immer, zeichnet zu Beginn das Porträt einer dezent frustrierten Ehefrau (eines netten Mannes: Billy Crudup) und Mutter (einer netten Teenietochter: Emma Nelson), die in Seattle die Kämpfe eines gut situierten Hausfrauenlebens ausficht. Als der Stress mit der Nachbarin überhandnimmt und sich ihre Assistentin als Betrügerin entpuppt, zieht Bernadette die Reißleine. Sie schippert Richtung Antarktis. Inzwischen hat sich längst herauskristallisiert, was Bernadette so zusetzt: Sie ist eine preisgekrönte Avantgarde-Architektin, deren Karriere einst jäh kollabierte.

Die vielen tollen Szenen, die Linklater gekonnt zwischen Schelmenstück und Abgrunddrama zusammenbastelt, machen das Zusehen lange Zeit zur Freude – bis dann ein enttäuschend rundgelutschter letzter Akt kaum mehr tut, als Glückskeksweisheiten zu bebildern und die charakterlich sperrige Titelfigur nachträglich zu versimpeln. Das ruiniert den Film zwar nicht komplett, macht aus einem potenziellen Meilenstein aber einen bloß mäßigen Eintrag in Linklaters Filmografie.