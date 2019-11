Die Eiskönigin II: Verloren im verwunschenen Wald

Vor sechs Jahren gelang Disney mit dem so nicht erwarteten Riesenerfolg des Animationsmärchens „Die Eiskönigin“ eine Zeitenwende. Der Konzern kehrte zu alten Tugenden, runden Augen und fließenden Formen zurück, gewann ein neues Publikum und schaffte auf Anhieb den erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten.

Der Hype um die Geschwister Elsa und Anna, das Merchandising und der Hit „Lass jetzt los!“ hielten die Geschichte um das schockgefrostete Königreich Arendelle in stetiger Erinnerung.

Die Eiskönigin 2 1/11 Das Abenteuer der zwei Schwestern Anna und Elsa geht in die zweite Runde. Foto: Disney

Elsa macht die Bekanntschaft mystischer Wesen. Foto: Disney

«Die Eiskönigin», im Original schlicht «Frozen», erzählte den Märchenklassiker von Hans Christian Andersen sehr frei nach. Foto: Disney

Hape Kerkeling ist erneut als Stimme von Schneemann Olaf an Bord. Foto: Britta Pedersen/dpa

Königin Elsa (l.) will das Geheimnis ihrer magischen Kräfte herausfinden. Ihre Freunde helfen ihr dabei. Foto: Disney

Die Geschichte selbst war so brillant und emotional mitreißend, dass eine Fortsetzung nicht nötig gewesen wäre, aber das Wagnis ist gelungen: „Die Eiskönigin II“ kann sich trotz Schwächen in der Erzählstruktur sehen lassen, ist technisch mindestens „State of the Art“ und weist neben gängigen Songs einige neue Themen auf, die den Film düsterer, komplexer, erwachsener machen.

Die hübschen Schwestern Elsa und Anna sind keine Teenager mehr, sondern junge Damen. Königin Elsa fühlt sich in der Rolle als Herrscherin nicht wohl. Sie folgt einem Lockruf, der sie mit Anna, Freund Christoff, Rentier Sven und dem unkaputtbaren Schneemann Olaf (mit Hape Kerkelings Stimme) in einen verwunschenen Wald führt, indem sie die Herkunft ihrer magischen Kräfte und die Historie von Arendelle erfahren wird.

Die anfangs eher holprige Erzählung stolpert zum Glück in ein rundes Geschehen um Selbstfindung, ökologisches Gewissen, Verantwortung gegenüber der Geschichte. Und um das Spiel mit den Elementen Erde, Feuer, Wasser, Luft und all dem, was der lässig philosophierende Olaf das „Gedächtnis des Wassers“ nennt.

Wie im ersten Teil glänzt die Animation mit rasanten Verfolgungen, herbstlichen Birkenwäldern (in 3D noch besser), dem oszillierenden Eis- und Schneereich Ahtolla, dem indigenen Volk der Sonne und drei Felsenriesen. In der mit Abstand spektakulärsten Sequenz zähmt Elsa beim Spurt über das Meer (Jesus-Anspielung?) und unter dem Ozean einen Hengst aus Wasser und wird zur echten „Schimmelreiterin“. Besser gehts nicht.

Bewertung Die Eiskönigin II: gelungene Fortsetzung des erfolgreichen Animationsfilms Bewertung: vier von fünf Sternen. ...

Die Songs von Robert Lopez und Kristen Anderson-Lopez ähneln in Melodieführung und Tonhöhen denen aus Teil 1, wobei sie anfangs eher zu viel und zu kurz eingesetzt sind. Die Krone gebührt diesmal nicht den Mädels, sondern Christoff und Rentier Sven, die mit „Verloren im Wald“ einen echten Ohrwurm abliefern. Sie sorgen auch mit Christoffs mehrfachen vergeblichen Versuchen eines Heiratsantrags an Anna für einen lustigen Running Gag.

Das Finale sei nicht verraten, nur so viel: Bei Disney finden alle ihr wahres Ich und ihre Bestimmung. Sehenswert.