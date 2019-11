Berlin (dpa) - Die schönste Zeit seines Lebens? Für den Senior Victor (Daniel Auteuil) ist die Frage klar: der Tag im Jahr 1974, an dem er seine Frau kennengelernt hat. Nur blöd, dass die ihn gerade vor die Tür gesetzt hat.

«Du lebst schon viel zu lange», attestiert die jung gebliebene Marianne (Fanny Ardant) ihrem Mann, der wie ein trauriger Clown durch das Leben stapft.

Und so reist Victor in die Vergangenheit in «Die schönste Zeit unseres Lebens», zurück in das Jahr 1974. Denn: «Damals war es nicht so schlecht, ich zu sein», meint Victor. Möglich macht die Zeitreise ein Unternehmen, das für ihre Kunden ein raffiniert eingerichtetes Filmstudio inklusive Schauspielern anbietet. Egal, ob die Kunden am Hof in Versailles tanzen oder mit Ernest Hemingway trinken wollen - Antoine (Guillaume Canet) erfüllt jeden Wunsch.

In seinem Zeitreisenziel angekommen, ist der ehemals renitente und zynische Victor wie ausgewechselt. Staunend wie ein Kind läuft er durch die 70er-Jahre-Kulissen aus Zigarettenrauch, Schlaghosen und Neonlichtern und gibt sich seinen Erinnerungen hin. Er durchlebt den Tag, an dem er die junge Marianne kennengelernt hat, aufs Neue - bis die Grenzen zwischen Damals und Heute verschwimmen. Denn die betörende Margot (Doria Tillier), die in Victors Zeitreise die Marianne spielt, überflügelt bald das Original.

Regisseur Nicolas Bedos nimmt den Spruch «Früher war alles besser» genau unter die Lupe und inszeniert Victors Sehnsucht mit viel Liebe zum Detail und einem großen Herz für seine schrulligen Charaktere. Die tollen Schauspieler tun ihr Übriges: Daniel Auteuil («Verliebt in meine Frau», «Caché»), Fanny Ardant («Die schönen Tage», «8 Frauen») und Guillaume Canet («Zusammen ist man weniger allein», «Zwischen den Zeilen») zeigen einmal mehr, warum sie zur Crème de la Crème der französischen Schauspieler zählen.

Die schönste Zeit unseres Lebens; Frankreich 2019, 115 Min., FSK keine Angabenm von Nicolas Bedos, mit Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant