Wenn zwei Schauspielgrößen wie Dame Helen Mirren (74) und Sir Ian McKellen (80) erstmals gemeinsam für einen Film vor die Kamera treten, sollte man in Demut zurücktreten und sich allein schon über diesen Umstand freuen.

Oscarpreisträgerin Mirren („Die Queen“) und Bühnenlegende McKellen, den nur Ignoranten auf den rauschebärtigen Zauberer Gandalf aus der „Herr der Ringe“-Trilogie reduzieren, haben beide für sich schon die schundigsten Filme aufgewertet – also ist es schon fast egal, was das für ein Werk ist, das sie nun gemeinsam beehren.

Tonlage des Films ändert sich dramatisch

Tatsächlich ist „The Good Liar“ nicht sonderlich gut. Zu Beginn glaubt man noch, man habe es mit einer solide schnurrigen Gaunerkomödie für gesetztere Zielgruppen zu tun: Da meldet sich der alte Charmeur Roy (McKellen) über eine digitale Dating-Seite bei der reichen Witwe Betty (Mirren), man kommt sich schnell näher. Bald schon nistet sich Roy in Bettys schickem Haus ein, verdächtig früh schlägt er ihr ein gemeinsames Finanzinvestment vor – mit ihrem Geld.

Früh erfahren wir, was auch Bettys Enkel Steven (Russell Tovey, „Being Human“) längst vermutet: Roy ist ein Hochstapler, seine Gefühle für Betty sind vorgetäuscht. Dann aber, während einer Reise nach Berlin, ändert sich die Tonlage des Films dramatisch: Es geht zurück sowohl in Roys als auch in Bettys Vergangenheit, in die letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs, Identitäten werden umgeworfen, und niemand ist, der er zuvor zu sein schien – auch Betty nicht.

Kein Rhythmus im Film

Das klingt leider spannender, als es im Film ist. Die Hintergründe des Plots erweisen sich als ungelenk konstruiert, ihre Entwirrung gerät unnötig schwerfällig, bis es im Schlussakt ans Lächerliche grenzt. Das führt dazu, dass „The Good Liar“ letztlich nichts so richtig ist: keine Gaunerkomödie (dafür wird’s zu dramatisch), kein Thriller (dafür ist er zu betulich), kein Charakterdrama (dafür fehlt es an Tiefe).

Regisseur Bill Condon, ein Routinier, der vor zwei Dekaden schon einmal mit Ian McKellen drehte („Gods and Monsters“) und dafür den Oscar gewann, kriegt keinen Rhythmus mehr in den Film und kapituliert: Er verlässt sich ganz auf seine beiden Stars. Denen zuzusehen ist natürlich trotzdem eine Freude. Und deshalb ist es, wie gesagt, letztlich auch völlig wurscht, was das hier für ein Film ist.