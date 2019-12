Letztes aus der Lichtschwertabteilung

Nach 42 Jahren ein Ende zu finden für eine der legendärsten Sagas der Filmgeschichte, ein Ende, das zumindest weite Teile eines weltweiten Publikums zufriedenstellen könnte, das ist, zugegeben, keine allzu einfache Aufgabe.

Zuletzt hatte sich gerade über Episode VIII der Star-Wars-Reihe, "Die letzten Jedi", der heilige Zorn vieler Fans ergossen – wobei nie so ganz klar war, ob sich deren Wut daran entzündet hatte, dass der neu hinzugestoßene Regisseur Rian Johnson stilistisch zaghaft neue Wege ging und minimal die Axt anlegte an ihre hehre Jedi-Mythologie, oder eher daran, dass da plötzlich so viele weibliche und nicht-weiße Protagonisten im Mittelpunkt standen.

Adam Driver im Hamlet-Modus

Der misogyne und rassistische Hass jedenfalls, der damals in die sozialen Medien gespült wurde, kannte im Filmkontext kein Vorbild: Ein früher mal kauziges, nerdiges Fantum präsentierte sich plötzlich als sektiererischer Club, der keine noch so minimale Änderung am heiligen Gral duldete. "Game of Thrones", die Serie, hat dieses Jahr ähnliche Erfahrungen machen müssen: Wenn ein Pop-Produkt zu groß wird, trifft es heutzutage auf Anhänger, die sofort rabiat und ausfällig werden, wenn es sich anschickt, nicht genauestens dem zu entsprechen, was diese erwarten.

Einblicke in "Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers" 1/13 Die Reise geht weiter: Mit "Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers" endet die Sequel-Trilogie der Filmreihe. Foto: Lucasfilm Ltd.

C3PO (Anthony Daniels), Finn (John Boyega) and Poe Dameron (Oscar Isaac) in einer Szene des neuen Films Foto: Lucasfilm Ltd.

Hauptfigur des Films ist die Schrottsammlerin Rey Foto: Lucasfilm Ltd.

Auch Kylo Ren spielt den Bildern zu Folge wieder eine wichtige Rolle. Foto: Lucasfilm Ltd.

Auch der ursprüngliche Eigentümer des Millenium Falken, Lando Calrissian (Billy Dee Williams), spielt wieder mit. Foto: Lucasfilm Ltd.

Mit dem Millenium Falken durch die Galaxis: "Star Wars"-Fans können das auch im neuen Film miterleben. Foto: Lucasfilm Ltd.

Der Droide BB-8 bekommt im neuen Film einen Gefährten: D-O. Foto: Lucasfilm Ltd.

Rey wird gespielt von Daisy Ridley Foto: Lucasfilm Ltd.

Mächtige Kämpfe gehören in den "Star Wars"-Filmen dazu. Foto: Lucasfilm Ltd.

Kämpfen für den Widerstand: Chewbacca (Joonas Suotamo), BB-8, D-O, Rey (Daisy Ridley), Poe Dameron (Oscar Isaac) und Finn (John Boyega) Foto: Lucasfilm Ltd.

Carrie Fisher, die Leia Organa gespielt hat, starb zu den Dreharbeiten für den letzten "Star Wars"-Film Foto: Lucasfilm Ltd.

Worin es in dem neuen Film der Saga geht, wurde vorab nicht bekannt. Foto: Lucasfilm Ltd.

Lichtschwerter, Action, Macht: "Star Wars" hat sich in mancher Hinsicht nicht geändert, seit der erste Film 1977 erschienen ist. Foto: Lucasfilm Ltd.

Kein Wunder also, dass Disney, Sachwalter des George-Lucas-Erbes, mit der neuen "Star Wars"-Folge nun auf Nummer sicher geht. Als Regisseur wurde J. J. Abrams ("Lost") zurückgeholt, dessen Episode VII die jetzt zu Ende gehende Sequel-Trilogie 2015 eröffnete: Damals wurde sie noch als zu retromäßige Kopie des allerersten Films bespöttelt, inzwischen aber längst für ihre Lucas-Treue geschätzt. Abrams tut nun größtenteils so, als hätte es den letzten Film gar nicht gegeben.

Es gibt einen neuen Endgegner, den man "spoilerfrei" verraten darf, weil er erstens schon im letzten Trailer preisgegeben wurde und zweitens gleich zu Beginn des Films in Erscheinung tritt: Imperator Palpatine (Ian McDiarmid, inzwischen 75) ist damals in Episode VI, als Darth Vader ihn in den Reaktorschacht des Todessterns schmiss, gar nicht gestorben, sondern als Geheimzampano des Bösen immer wirksam geblieben. Im Kampf gegen ihn wird sich nun nicht nur die Herkunft von Protagonistin Rey (grimmig gut: Daisy Ridley) klären, sondern auch ihre Star-Wars-typisch schicksalhafte Beziehung zum an die dunkle Seite der Macht der gefallenen Han-Solo-Sohn Kylo Ren (erneut im Hamlet-Modus: Adam Driver).

Gut gemixte Dosis Screwball Comedy

Bis das ganze in einem letzten, ziemlich spektakulär inszenierten Lichtschwert-Duell kulminiert, erzählt der Film eine episodische Reisegeschichte mit genretypischer "Quest"-Struktur: Auf der Jagd nach einem besonderen Kristall, der den Weg zu einem geheimen Sith-Planeten weist, wird von Dschungel zu Wüste zu Wasserplanet gehüpft, und Abrams spickt das mit so viel liebevollem Fanservice, dass eigentlich, wenn ihre Abneigung es denn zuließe, auch die zuletzt so aufgebrachten Wut-Fans zufrieden sein müssten: Diverse Helden der Vergangenheit machen noch einmal launig ihre Aufwartung (etwa die – bereits annoncierte – Wiederkehr von Billy Dee Williams als Lando Calrissian nach 36 Jahren Pause), an jeder Ecke grüßt drollig designtes Fabelgetier, mit R2D2, C-3PO, BB-8 und einem weiteren niedlichen Roboter-Neuzugang blödeln gleich vier Droiden um die Wette, und selbst die zuletzt so ungeliebte neue Crew um Han-Solo-Nachfolger Poe (Oscar Isaac) und Ex-Stormtrooper Finn (John Boyega) schüttelt mittlerweile eine gut gemixte Dosis Screwball Comedy aus dem Ärmel. Jede Menge Weltraum-Action rundet die Sache ab: Es fehlt eigentlich nichts von dem, was man für eine solche finale Auwartung erwarten durfte.

Gerade das macht die Sache aber auch zumindest ein bisschen zwiespältig. Denn dieser Sicherheitskurs steht dem entgegen, was Disney ja mal geplant und im Vorgängerfilm ansatzweise ausprobiert hatte – einen Neustart im Star-Wars-Universum, so etwas wie einen neuen Ton zu wagen, gerade nach der gülden Harmlosigkeit von Lucas' Prequel-Trilogie aus den Nullerjahren. Der neue Film, der die Skywalker-Saga jetzt unterhaltsam ins Ziel bringt, will nun vor allem jenen entgegenkommen, die "Die letzten Jedi" so abgrundtief hassten, und dürfte daher all jene moderat enttäuschen, die die letzte Episode gar nicht so uninteressant fanden.

Bewertung Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers: Science-Fiction-Fortsetzung von J.J. Abrams mit Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac (142 Minuten) Bewertung: 3 von 5 Sternen ...

Aber sei's drum. Das Ende dieser Saga heißt ohnehin nicht, dass eine neue nicht schon längst geplant würde. Die Ära Skywalker mag nun abgefrühstückt sein – das Star-Wars-Universum ist es sicher nicht.