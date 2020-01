Zellweger wurde für ihre Rolle der Schauspielerin Judy Garland in dem Film «Judy» als beste Hauptdarstellerin nominiert, DiCaprio für seine Rolle in dem Film «Once Upon a Time in Hollywood» als bester Hauptdarsteller.

Zellweger hat in ihrer Kategorie Konkurrenz von Charlize Theron («Bombshell»), Cynthia Erivo («Harriet»), Scarlett Johansson («Marriage Story») und Saoirse Ronan («Little Women»). DiCaprio tritt gegen Antonio Banderas («Leid und Herrlichkeit»), Adam Driver («Marriage Story»), Joaquin Phoenix («Joker») und Jonathan Pryce («Die zwei Päpste») an.