Wilde Jahre des Deutschrockers

Von Richard von Weizsäcker wurde er als „vollkommen einzigartige unverwechselbare Ausnahmeerscheinung“ charakterisiert: Deutschrocker Udo Lindenberg ist als lebende Legende und zeitweiliger Berufsjugendlicher mit den „Tausi“-Scheinen von der Rezeption des Hotels Atlantic in Hamburg, wo er seine Suite „Hippie-Bude“ nennt, ein Denkmal seiner selbst.

Das war nicht immer so. Im Teil-Biopic „Lindenberg! Mach Dein Ding“ von Hermine Huntgeburth („Effi Briest“) geht es nicht um Verehrung, sondern um die wilden Jahre des Deutschrockers bis zum Durchbruch 1973 mit dem Album „Alles klar auf der Andrea Doria“.

Diese Zeit ist heute fast ferner als der Mond, und so war es clever, Udos unbedingten Freiheitsdrang und seinen Willen, Rock mit deutschen Texten zu singen, Erneuerung zu bringen und anders als die „singenden Gartenzwerge“ zu rocken, mit der Kindheit in der stickigen und spießigen Provinzwelt jener Jahre zu koppeln.

Sensationell: Theaterstar Jan Bülow

Da will Udo raus, nix wie weg vom Klempner-Vater und raus in die große Welt nach Hamburg. Dem Trauma in Libyen bei der Unterhaltung der US-Truppen und der ausdauernden Bekanntschaft mit König Alkohol, folgen die heißen Jahre auf dem Kiez, die Reeperbahn, verrauchte Junggesellenbude, Dauerkiffen und Sex, Rausch und Hangover, Grölpublikum und – kurz gestreift – die Arbeit mit Klaus Doldinger und der „Tatort“-Titelmelodie.

Sensationell ist die Schau von Zürichs Theaterstar Jan Bülow, 23. Er imitiert nicht, bringt den „Marathon-Mann mit Turbolader“ (O-Ton Udo) auf den Punkt, hampelt, gestikuliert, ist fahrig, hyperaktiv – und schafft es.

Neben Bülow behaupten sich Charly Hübner als Vater mit verdrängten Träumen, Steffi Stephan als Saufkumpan und Bassist, Ruby O. Fee als Paula, „die sich immer auszieht“, Saskia Rosendahl als „Mädchen aus Ost-Berlin“ (hoffnungslose Liebe) und Detlev Buck als schmieriger Talentscout von Teldec.

Großartig die Ausstattung vom Wohnzimmer bis zur „Villa Kunterbunt“, gut, dass nur wenig Lieder gesungen werden und Bülow zwar singt, aber nicht in Udos Timbre. Wie auch immer, Lindi hat’s abgesegnet mit „Euphorie ohne Ende“. Sehenswert.

Bewertung 4 von 5 Punkten. Läuft im Cineplex Münster. ...