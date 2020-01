Berlin (dpa) - Die Regisseurin und Künstlerin Ulrike Ottinger (77) wird in diesem Jahr mit der Berlinale Kamera ausgezeichnet.

Das Filmfestival ehrt damit seit 1986 Persönlichkeiten und Institutionen, die sich um das Filmschaffen besonders verdient gemacht haben und mit denen sich das Festival verbunden fühlt.

Ottinger habe als Malerin, Fotografin und Allround-Künstlerin das Kino immer als eine Kunst verstanden, «die durch Begegnung mit anderen Menschen, Objekten, Büchern, Geschichten, Orten und Kulissen entsteht, in denen sich die Realität bemerkbar macht», begründeten die Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek und der künstlerische Leiter Carlo Chatrian die Entscheidung am Dienstag in einer Mitteilung. Ottinger soll die Auszeichnung während der 70. Berlinale erhalten, die vom 20. Februar bis 1. März die Filmwelt nach Berlin lockt.

Die Verleihung erfolgt vor der Weltpremiere von Ottingers Dokumentarfilm «Paris Calligrammes» im Programm Berlinale Special (22.2.). Ottinger gilt seit den 1970er Jahren als wichtige deutsche Filmemacherin. Ihre Filme wurden auf zahlreichen internationalen Festivals gezeigt und vielfach ausgezeichnet.