Die lustigen Kobolde, die nachts als fleißige Zipfelmützenträger die Arbeit der faulen Kölner verrichten, haben fast 200 Jahre auf dem Buckel. Zeit, ihnen nach dem berühmten Gedicht und einer Realfilmversion von 1956 einen Animationsfilm zu gönnen. „Die Heinzels – Die Rückkehr der Heinzelmännchen“ ist erstaunlich gut gemacht und besticht durch den Enthusiasmus, mit dem alle an der Sache waren.

"Helvi" führt die Truppe an

Zeitgemäß ist die Heldin ein Heinzelfrauchen und nennt sich Helvi. Ihre tolle deutsche Stimme Jella Haase sorgt mit dem Lied „Wir heinzeln das“, das sie mitten im Film und im Nachspann voll Inbrunst singt, für die richtige Stimmung. Helvi also hilft dem zunächst arg brummigen Bäcker Theo, dessen Geschäft vor dem Ruin steht, gegen seinen geldgierigen Bruder Bruno zu bestehen. Was da nachts in der Zuckerbäckerei so alles passiert, Missgeschicke eingeschlossen, gehört mit zum Humorvollsten, was man derzeit im deutschen Kinderfilm erleben kann.

Kurzweilig und tiefsinnig

Regisseurin Ute von Münchow-Pohl lässt das in kurzweiligen 78 Minuten ablaufen, die als lustige Ermahnung zu Rücksicht, Zusammenarbeit und gegenseitiger Hilfe ihre unaufdringliche Botschaft gegen Gier und Egoismus vermitteln. Motiviert werden die wieseligen Kobolde mit dem Lied „Wir heinzeln, bis die Mütze qualmt“. Aber auch Helvi muss zwischendurch mal stöhnen „Vermützt und zugenäht“. Ein Kinderfilm, den man wegen seiner Spontaneität und liebenswerten Lustigkeit einfach mag.